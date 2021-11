Palmas: 5º Futebol Solidário arrecada 60 toneladas de alimentos; confira as fotos da partida

…….

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

O Estádio Nilton Santos, na capital, foi palco de uma partida em prol da solidariedade, na tarde deste sábado (20). Grandes nomes do esporte brasileiro participaram da 5ª edição do Futebol Solidário, que buscou arrecadar alimentos não-perecíveis para serem doados a entidades carentes em Palmas. Homens, mulheres, crianças, jovens e idosos marcaram presença e prestigiaram o evento.

Irajá Abreu

Durante coletiva de imprensa, o senador Irajá e anfitrião do Futebol Solidário, destacou a importância da iniciativa. “Em todas as edições nós arrecadamos 106 toneladas de alimentos e a nossa meta era arrecadar 50 este ano. Graças à sociedade tocantinense, aos patrocinadores e empresas que nos apoiaram, já chegamos a 62 toneladas até o início da partida. Estamos muito gratos com essa arrecadação histórica e essa atitude fará uma diferença enorme na mesa de quem mais precisa”, enfatizou.

Governador Wanderlei

O governador do estado, Wanderlei Barbosa, ressaltou a satisfação em poder contribuir e presenciar esse ato solidário. “Estou feliz com essa festa do esporte. Quero parabenizar a organização e os parceiros que abraçaram a causa, doaram os alimentos e estão aqui para acompanhar o jogo com algumas estrelas do nosso país”, pontuou.

Kátia Abreu

A senadora Kátia Abreu reforçou o engajamento dos parlamentares nas doações, que chegarão a centenas de pessoas que necessitam. “Nós fazemos nossa parte com maior orgulho e empenho. Muito mais que volume de alimentos é o exemplo que pode ser seguido com o Futebol Solidário, podendo ser feito na sua empresa, na rua ou bairro que você mora e, assim, se transformar em uma forte corrente de solidariedade”.

Popó

O boxeador Popó de Freitas manifestou no Instagram e chamou de “privilégio” poder participar da ação solidária. “Hoje participei da 5ª edição do futebol Solidário de Palmas, com grandes personalidades do futebol brasileiro, onde arrecadamos mais de 60 toneladas de alimentos. Poder reunir amigos e me divertir em prol de uma ação social é um privilégio”, afirmou.

Romário marcou 3 gols

O pentacampeão e senador Romário, lembrou dos gols em 2020 e os marcados na partida de ontem (21) na partida de futebol solidário. “Estou em Palmas, no Tocantins e acabei de participar da 5a edição do futebol solidário. É sempre muito bom participar desse futebol, ainda mais quando o intuito é ajudar as pessoas que precisam. Ano passado marquei 4 e acabei de marcar 3. Aqui é foguete”, escreveu no instagram.

Superintendente do Sebrae

Moisés Gomes, afirmou que “o evento, além de reunir ídolos no esporte no país, carrega um propósito muito nobre e fundamental, o de ajudar o próximo. Por isso, grandes entidades e o Sistema S apoiam o evento que já tem uma trajetória de sucesso em nosso estado”.

Estiveram presentes na coletiva, antes de iniciar jogo, o herói do Tetracampeonato Mundial da Seleção e hoje senador, o Romário; o pentacampeão Mundial com a Seleção em 2002, Lúcio; o humorista Tiririca; o tetracampeão Mundial de Boxe, Popó; o senador Flávio Bolsonaro; ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, entre outros convidados.

A programação contou ainda com atendimento de saúde e educação oferecido pelo Sesi, e exposição de artesanatos, organizada pelo Sebrae, para valorizar a cultura e produtos locais.