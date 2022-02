Governo do Tocantins realiza manutenção na Rodovia TO-030 entre Novo Acordo e São Félix

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes o Obras (Ageto), realiza os serviços de conservação da rodovia não pavimentada, TO-030, no trecho da ponte sobre o Rio Sono, no município de Novo Acordo até São Félix do Tocantins, na região leste do Estado.

Mais de 10.947 moradores dos quatro municípios e cerca de 150 mil turistas estão sendo beneficiados com as melhorias na rodovia, população segundo censo de 2010. A TO-030 liga a capital Palmas ao Jalapão, sendo uma das principais rotas para o turismo do Estado.

As ações garantem boas condições de tráfego e a drenagem de águas superficiais é direcionada para os espaços ao lado da pista impedindo que haja aquaplanagem. Trata-se de revestimento primário (cascalhamento) nos pontos críticos causados pelo excesso de chuvas na rodovia.

Os serviços são realizados no leito da rodovia, acrescentando o cascalho, bem como são escavadas valas laterais rasas, ambos executados com uso de motoniveladora.

A TO-030 é uma via de revestimento primário utilizada pela população para ter acesso a serviços essenciais na Capital e rota turística, fatores que justificam a manutenção periódica.

“Ações são realizadas conforme cronograma predefinido, garantindo as boas condições desta e de todas as outras rodovias estaduais do Jalapão. Já estamos com uma Residência Rodoviária exclusiva para atender o Jalapão em funcionamento provisório, diretamente de Palmas. Mas uma de nossas metas é fazer a instalação dela na região do Jalapão”, frisa o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.