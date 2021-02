Secretaria de Meio Ambiente de Gurupi contribuirá com a operacionalização de viveiro para CBHs

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Gurupi participou do Fórum Tocantinense de Comitês de Bacias Hidrográficas realizado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), no último dia 03. O objetivo da participação foi apresentar o plano de ação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) e se colocar à disposição para contribuir com as atividades dos Comitê de Bacias Hidrográficas do Tocantins (CBHs).

A secretária executiva do CBHSAST, Maria Cristina Bueno Coelho, esclareceu que o plano de ação apresentado contém as necessidades e atividades que serão desenvolvidas nos municípios integrantes das bacias dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza, as quais deverão ser feitas de forma participativa.

No fórum também foi apresentada a parceria firmada entre o Governo do Estado e Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus de Gurupi, para a instalação de um viveiro na Instituição de Ensino, com uma capacidade de produção de até 200 mil mudas nativas do cerrado.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi, por meio de parceria com o viveiro municipal e com a Secretaria de Infraestrutura, contribuirá na operacionalização do viveiro que atenderá as demandas dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins.

O Comitê (CBHSAST)

Instituído pelo Decreto estadual nº 5.608 de 22 de março de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) é um órgão colegiado de natureza consultiva, normativa e deliberativa, que integra o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. São membros instituições e organismos representativos dos municípios que compreendem a bacia.

O Comitê, além do município de Gurupi abrange também Alvorada, Cariri, Figueirópolis, Jaú do Tocantins, Sucupira, Peixe e Talismã. Todos são banhados pelas águas dos rios Santo Antônio e Santa Tereza.

É objetivo dos membros do comitê atuar, por meio das câmaras técnicas, de acordo com as necessidades observadas nos diagnósticos levantados. Estão entre as demandas: assuntos jurídicos, águas subterrâneas, cobrança de recursos, educação ambiental, proteção e planejamento.