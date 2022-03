Secretaria da Educação apresenta o programa Recomeçar para os municípios tocantinenses

Por Josélia de Lima / Edição: Cláudia Peixoto / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

13/03/2022 – Publicado às 05:06

A Superintendência de Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promoveu uma live nesta sexta-feira, 11, com o objetivo de apresentar o Programa de Recomposição das Aprendizagens (Recomeçar) para os representantes municipais de educação.

Secretários municipais de educação e gestores de escolas municipais participaram da programação que incluiu a capacitação inicial da parte técnica do programa, detalhando como funciona o Recomeçar.

O secretário Fábio Pereira Vaz ressaltou a importância do trabalho coletivo entre a Seduc e as secretarias municipais. “Esse é o momento de promover um alinhamento com os municípios em relação ao programa Recomeçar, pois o aluno que, hoje, está na rede municipal irá para a rede estadual. Devemos ofertar um programa único para todos os estudantes. Desta forma, promoveremos uma educação com um padrão de qualidade para todo o estado do Tocantins. Já temos 65 municípios que já manifestaram interesse em aderir ao Recomeçar”, afirmou.

A diretora de Educação Básica da Seduc, Celestina Maria Pereira de Souza, explicou as etapas do Recomeçar, que tem início com a realização de um diagnóstico do nível de aprendizagens dos estudantes. “O programa surgiu para minimizar os desafios que surgiram durante o período de aulas na modalidade remota ou híbrida, por causa da pandemia da covid-19. O objetivo da Seduc é auxiliar os estudantes a evoluírem nas suas aprendizagens”, informou.

O professor Celeziano Dionísio, da rede municipal de ensino de Santa Rosa do Tocantins, avaliou positivamente o programa. “Essa proposta de formação vai contribuir muito com o processo de ensino e aprendizagem”, informou.

A professora Michelle Duarte, de Bandeirantes do Tocantins, ressaltou que “o programa de recomposição é importante para reduzir os impactos na aprendizagem provocados pela pandemia da covid 19”, frisou.

Adesões

O Programa de Recomposição das Aprendizagens será executado de forma sistemática em todas as escolas estaduais, durante o primeiro semestre letivo, com formações, avaliações e reflexões sistemáticas sobre todas as fases. Para desenvolver o programa, a Seduc conta com a parceria do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UF JF – MG).

Da Gerência de Apoio aos Municípios da Seduc, Solange Lucena explicou sobre o Termo de Cooperação Técnica entre Estado e municípios. “Os gestores têm até o dia 17 de março para assinar o termo nas Diretorias Regionais de Educação”, reforçou.

A presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/TO), Francinete Ribeiro Ferreira Fonseca, falou que está articulando com os municípios para que todos participem do programa. “Muitas secretarias municipais de educação desejam trabalhar com o Recomeçar, que estamos conhecendo agora. Os técnicos dos municípios farão os ajustes necessários, conforme a realidade de cada região e todos estão trabalhando de forma integrada para oferecer educação pública com qualidade”, ressaltou.