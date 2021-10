Secretaria da Administração promove evento sobre saúde e empoderamento feminino

A Secretaria de Estado da Administração mobilizou as servidoras da pasta para participarem de duas palestras que abordaram temas de extrema importância na saúde física e psicológica das mulheres. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 15, no auditório do Instituo de Gestão Previdenciária do Tocantins (Igeprev).

A primeira palestra com o tema “Prevenção do câncer de colo de útero e mama”, foi ministrada pela médica ginecologista, Dra Francielle Batista, a segunda abordou sobre “Autoestima e o Empoderamento Feminino” a palestrante foi a psicóloga e servidora da Secad, Joyce Mendes.

As apresentações fazem parte das atividades promovidas pela Junta Médica Oficial do Estado, voltadas ao Outubro Rosa, que prevê ações de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e sobre o câncer de colo do útero.

No evento estiveram presentes as servidoras da Secad, o Secretário da Administração, Bruno Barreto e o Secretário Executivo, Ineijaim Siqueira.

Na abertura das palestras o Secretário Executivo enfatizou a preocupação do Governo do Estado e da Secad com a saúde dos servidores. “Uma das preocupações da gestão do governador Mauro Carlesse é cuidar da saúde física e mental dos servidores e esse mês em especial a de vocês mulheres”, frisou.

As atividades iniciaram no último dia 08 com a palestra “Como anda minha sexualidade” ministrada pela Dra. Ana Virgínia Gama, médica ginecologista e sexóloga.