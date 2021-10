Governo do Tocantins realiza PecShow 2021 em Palmas

Em sua terceira edição, a PecShow- Feira de Exposição e Vendas de Touros e outras espécies de animais selecionados geneticamente, será realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro, no Parque Agrotecnologico de Palmas/TO. Organizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), a PecShow conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), entre outros parceiros.

Mais de 180 animais, entre touros das raças Nelore, Tabapuã e Senepol, ovinos Santa Inês e Dorper já estão confirmados. Além de pecuaristas e produtores, participam técnicos, acadêmicos e expositores de suplementos e implementos. “Serão três dias de troca de conhecimento e aprendizado direcionado a pecuária. A PecShow vai contribuir para melhorar ainda mais o padrão de qualidade e produtividade do rebanho tocantinenses” pontuou o secretário da Seagro Jaime Café.

Programação

A Apresentação dos Aspectos Morfológicos dos Animais e suas Avaliações Genéticas PMG e discussão sobre Programa ABC Corte são alguns dos destaques da programação.

“A PecShow é mais um instrumento de incentivo aos produtores para o crescimento do rebanho tocantinense com padrão de qualidade e alta produtividade”, complementou Jaime Café. Ele reforçou que este evento faz parte da Politicas Estadual de Melhoria da Qualidade Genática do Rebanho – Mais Genética, que visa o melhoramento genético na pecuária de corte e leite e, ainda, oferecendo opção aos produtores da pecuária familiar.