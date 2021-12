Saúde segue com distribuição de testes rápidos para detecção da Covid-19 aos municípios tocantinenses

Em continuidade às ações do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19, desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) ainda tem disponível 121.065 testes rápidos, que aguardam retirada, por parte dos 139 municípios tocantinenses. As entregas que começaram no final de outubro deste ano, ocorrem na sede do Laboratório Central de Saúde Pública ( LACEN/TO) em Palmas e em sua unidade descentralizada em Araguaína (Laboratório de Saúde Pública de Araguaína – LSPA).

Para a retirada dos testes no LACEN/TO os municípios devem apresentar: ofício emitido pelo Secretário (a) Municipal de Saúde, solicitando a entrega dos testes rápidos para detecção de antígeno Sars-Cov-2/Covid-19; termo de compromisso e responsabilidade também assinado pelo gestor da saúde municipal e caixa térmica ou de isopor com gelox, higienizada e sem nenhum outro item, para o armazenamento e transporte exclusivo dos kits.

“Vale lembrar que estes testes deverão ser realizados por profissionais capacitados e aptos a realizar o procedimento da coleta da amostra e protocolo técnico de execução do teste e devem ser armazenados e conservados em temperatura ambiente, refrigerada entre 2 a 30°C, a depender das orientações do Kit.””, destacou a diretora do LACEN/TO, Jucimária Dantas.

A diretora reforçou que “é importante que os municípios retirem os kits e façam a testagem da população, pois é a forma mais eficaz de monitoramento epidemiológico e também da Vigilância Genômica. Ou seja aqueles que tiverem resultado positivo pelo teste rápido podem ser submetidos a coleta para o teste de RT-PCR, para, de acordo com os critérios técnicos complementar a estratégia da Vigilância das variantes do vírus SARS-CoV-2”, disse.”, disse.

Webnar

Jucimária destacou também a importância dos municípios participarem para participar da Webnar, que será realizada no dia 15 deste mês e transmitida pelas redes sociais oficiais do Ministério da Saúde, com o intuito de esclarecer a importância do rastreamento e monitoramento da COVID-19 e toda estratégia do Plano Nacional.

Lista

Em anexo a lista de distribuição por município.