Gestores da Infraestrutura e Saúde vistoriam obras do Hospital Geral de Gurupi

O secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Jairo Mariano, juntamente com a superintendente de Obras Públicas, Andrezza Medeiros Teles, e o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, estiveram nesta quinta-feira, 9, em Gurupi, para uma visita ao canteiro de obras do Hospital Geral de Gurupi (HGG).

“A aceleração das obras públicas já em andamento é uma das determinações do governador em exercício Wanderlei Barbosa, assim como a retomada de projetos que estavam paralisados, para que possamos garantir mais qualidade de vida à população por meio da infraestrutura”, ressaltou Jairo Mariano.

Já o secretário de Saúde, Afonso Piva, destacou que a finalização da obra do HGG é um anseio da população do sul do Tocantins. “Uma prioridade absoluta do Governo. Estamos vistoriando a obra exatamente para verificar algumas questões pontuais, com a finalidade de colocá-la em pleno funcionamento o mais breve possível, afinal essa unidade hospitalar é referência para a região”, pontuou.

Quando estiver totalmente concluído, o Hospital Geral de Gurupi, orçado em R$ 31 milhões, contará com blocos do pronto-socorro infantil e adulto, enfermarias, do ambulatório e administrativo, rampa, passarela, escada, centros cirúrgicos adultos e pediátricos, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e serviços de imagem. O HGG terá capacidade total de 200 leitos, o que vai ampliar e melhorar o atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Gurupi e região.