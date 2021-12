Mesmo com redução de internações, Prefeitura de Palmas mantém leitos para Covid-19 ativos

Mesmo com a constante redução da taxa de ocupação dos leitos Covid-19, a Prefeitura de Palmas continua vigilante no combate à pandemia e, por isso, mantém a contratualização de 20 leitos com a rede privada de saúde e ainda 30 leitos de suporte ventilatório nas Unidades de Pronto Atendimento da Capital que foram habilitados pelo Ministério da Saúde para o atendimento de pacientes com Covid-19. “Nossas unidades de urgência e emergência estão devidamente equipadas e atendendo os pacientes acometidos pela Covid”, explica a diretora de média e alta complexidade (DMAC), Ludmila Nunes.

Além dos leitos Covid, a Capital mantém o atendimento especializado para pacientes pós-covid, a exemplo do Centro de Especialidades Francisca Romana Chaves e do Centro de Referência em Fisioterapia da Região Sul (Crefisul), que oferece tratamento para pacientes com sequelas da enfermidade. Os pacientes suspeitos, por sua vez, recebem atendimento nas unidades sentinelas da 503 Norte e Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I.

Taxa

Conforme o Boletim Epidemiológico nº 619, publicado nesta terça-feira, 07, 26 pessoas estão internadas por causas relacionadas à Covid-19 na Capital. São residentes de Palmas 16 pessoas (61,4%) e dez (38,5%) são de outros municípios. Quanto ao uso de leitos, o documento informa que a taxa de ocupação geral para tratamento da doença está em 16,9%, sendo a de leitos clínicos 13,6% e 21,2% de leitos de UTI.