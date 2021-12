Saúde realiza blitzen educativas contra a dengue em avenidas da Capital

Com foco na prevenção e nos cuidados contra o mosquito Aedes aegypti, a Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realiza nesta semana em Palmas Blitzen educativa contra a Dengue. Nesta quarta-feira, 15, a ação ocorrerá no semáforo entre as Arses 112 (1106 Sul) e 122 (1206 Sul) e na quinta, 16, na faixa da Avenida NS-3 da região norte. As atividades tiveram início na manhã desta terça-feira 14, no Jardim Taquari em frente a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro.

A bióloga da UVCZ e analista em Saúde da Semus, Lara Araújo, conta que as atividades de educação em Saúde nas ruas têm o objetivo de incentivar a população a mudar o comportamento em relação aos cuidados com a dengue e a adotar medidas para manter o ambiente domiciliar livre da infestação por Aedes aegypti. “Com ajuda dos moradores podemos prevenir ainda mais a proliferação do mosquito na cidade”.

A equipe da blitz é formada por servidores da UVCZ, profissionais das Unidades de Saúde da comunidade, Guarda Metropolitana de Palmas e agentes municipais de Trânsito e Transporte. A ação é marcada por faixas de alertas e distribuição de panfletos com informações sobre o papel de cada cidadão para evitar a proliferação do vetor da dengue, zika e chikungunya.

Medidas preventivas

– Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda;

– Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

– Mantenha lixeiras tampadas;

– Deixe os tanques utilizados para armazenar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

– Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água.

– Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

– Mantenha ralos fechados e desentupidos;

– Lave com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo uma vez por semana;

– Retire a água acumulada em lajes;

– Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada;

– Evite acumular entulho, pois podem se tornar criadouros do mosquito.