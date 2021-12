Hospital Regional de Gurupi retorna a oferta dos exames eletivos de mamografia e raio-x

Com a finalidade de atender a região da Ilha do Bananal e diminuir as demandas reprimidas, o Hospital Regional de Gurupi oferta para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), por dia, mais de 15 atendimentos para exames de raio-x com laudo e 20 atendimentos para exames de mamografia.

Os exames eletivos são realizados das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e agendados pela Secretaria de Saúde de cada município.

O Hospital respeitará o fluxo da Regulação conforme o Plano de Pactuação Integrada (PPI) para garantir o direito e a segurança dos pacientes.

“A prioridade é oferecer mais agilidade no atendimento, já que estes exames são os de maior demanda atualmente”, explica a diretora geral do Hospital, Cristiane Uchôa.

População da região sul poderá agendar os exames por meio da Secretaria de Saúde do município em que reside.