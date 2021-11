Saúde Palmas vacina população contra a Covid-19 e gripe em mais dois supermercados nesta sexta-feira, 26

Em continuação às ações do projeto Mais Saúde, mais dois supermercados recebem nesta sexta-feira, 26, as equipes de vacinadores para aplicação de doses contra a Covid-19 e a influenza (gripe). Pela manhã, das 8 às 12 horas, as equipes estarão no Supermercado Duda do Jardim Aureny III; e à tarde, das 15 às 20 horas, no Supermercado Assaí, na Avenida Teotônio Segurado.

Nesta quinta-feira, as equipes do projeto estiveram no Supermercado Duda até o meio-dia. Os atendimentos ainda estão sendo feitos no Super Big da Avenida Teotônio Segurado até as 20 horas. A dona de casa Izaura Nita Pereira Dias, de 67 anos, esteve no Supermercado Duda e pode se vacinar contra a gripe e tomar a dose de reforço dos imunizantes contra a Covid-19. “Estava fazendo compras e vi a movimentação, aproveitei para me vacinar”, disse.

A dona de casa Rosângela Araújo, de 48 anos, moradora de Luzimangues, veio do distrito de Porto Nacional para se vacinar na Capital. “Meu esposo Wesley viu que teria a vacinação e viemos para tomar a vacina e nos imunizar com a segunda dose. Não queremos pegar a doença e nem passar para ninguém”, afirmou. O repositor de mercadoria do supermercado, Samuel Moraes de Abreu, de 17 anos, também aproveitou. “Aproveitei a oportunidade aqui no trabalho e vacinei contra as duas doenças logo”, completou.

Documentos

A população pode comparecer aos pontos sem a necessidade de agendamento, apenas portando documentos pessoais (RG ou CPF) e o cartão de vacina. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que nestes pontos serão administradas a primeira e segunda doses, além da vacina de reforço.

Programação

No sábado, 27, a vacinação será oferecida no Super Big da 403 Norte e também, novamente, no Supermercado Assaí Atacadista, ambos das 13 às 20 horas. No mesmo dia a vacinação ocorrerá, ainda, no Capim Dourado Shopping, das 12 às 20 horas. No domingo, 28, as ações seguem para a Feira do Aureny I, das 8 às 12 horas.

Imunizantes

Estarão disponíveis os imunizantes da Pfizer e Coronavac, lembrando que o intervalo de ambos para a aplicação da segunda dose é de 21 dias. Sobre o imunizante da Astrazeneca e Janssen, a Semus informa que segue aguardando o repasse de nova remessa de doses do Ministério da Saúde ao Estado para normalizar a aplicação para o público que aguarda a segunda dose. Já a vacina da Influenza está disponível nos pontos para a população acima de seis meses de idade.

Quem pode se vacinar

Podem se vacinar com a primeira e segunda dose da Covid-19 a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade. A dose de reforço, por sua vez, está disponível para a população acima de 18 anos que tenha tomado a segunda dose há cinco meses. Para imunossuprimidos, este intervalo é de 21 dias.

Programação Mais Saúde

Sexta-feira, 26/12/2021

Supermercado Duda – Jardim Aureny III – das 8 às 12

Supermercado Assaí – Avenida Teotônio Segurado – das 15 às 20 horas

Sábado, 27/11/2021

Supermercado Big da 403 Norte – 13 às 20 horas

Capim Dourado Shopping – 12 às 20 horas

Supermercado Assaí – 13 às 20 horas

Domingo, 28/11/2021

Feira do Jardim Aureny I – das 8 às 12 horas