Prefeitura de Palmas antecipa folha de novembro e salário já estará disponível no sábado, 27

Seguindo com o compromisso e respeito ao funcionalismo, a Prefeita Cinthia Ribeiro autorizou a antecipação do pagamento da folha salarial referente ao mês de novembro para o próximo sábado, 27. Serão injetados mais de R$ 60.884.328,62 beneficiando mais de 11 mil servidores, que poderão fazer os saques já nas primeiras horas do dia, para aproveitar as promoções da Black Friday e formalizar compras na rede logística do município.

Os proventos irão contemplar ainda 788 benefícios referentes à progressão em 2021, sendo 680 progressões horizontais; 52 progressões verticais e outras 56 por escolaridade e titularidade. A gestão vem fazendo esforços e mantendo em dia os vencimentos dos servidores, assim como as progressões e benefícios.

A Prefeitura de Palmas também pagou no último sábado, 20, a primeira parcela do 13° Salário. O depósito injetou R$ 20.757.122,56. Já o pagamento da segunda parcela está previsto para o dia 20 de dezembro.