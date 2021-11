Saúde leva vacinação contra a Covid-19 e Influenza a supermercados da Capital

A rede de saúde de Palmas leva o projeto Mais Saúde a novos pontos de vacinação contra a Covid-19 e Influenza (gripe) na Capital. Desta vez, a equipe de vacinadores estará também nos maiores supermercados da cidade. A ação começa nesta terça-feira, 23, pelo Supermercado Atacadão, próximo ao Terminal Rodoviário de Palmas, no período das 15 às 20 horas.

Na quarta-feira, 24, a imunização estará disponível no Extra, no mesmo horário. Na quinta-feira, 25, serão dois pontos de imunização, sendo um no Supermercado Duda do Aureny III, das 08 às 12h, e no Big da Teotônio Segurado, das 15 às 20 horas. Na sexta, 26, os vacinadores retornam ao Supermercado Duda, no Aureny III, no horário das 08 às 12 horas.

Em todos os locais acima citados não será necessário agendamento para vacinação, basta apresentar um documento de identificação (RG ou CPF) e o cartão de vacina. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que nestes pontos serão administradas a primeira e segunda doses, além da vacina de reforço.

A vacinação contra a Covid-19 está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos e população acima de 18 anos, com intervalo de cinco meses da data da aplicação da segunda dose. Para os imunossuprimidos, o intervalo é de 21 dias.

Imunizantes

Estarão disponíveis os imunizantes da Pfizer e Coronavac, lembrando que o intervalo de ambos para a aplicação da segunda dose é de 21 dias. Sobre o imunizante da Astrazeneca e Janssen, a Semus informa que segue aguardando o repasse de nova remessa de doses do Ministério da Saúde ao Estado para normalizar a aplicação para o público que aguarda a segunda dose. Já a vacina da Influenza está disponível nos pontos para a população acima de seis meses de idade.