Sinpol participa de XX Congresso da Cobrapol em Campo Grande/MS

Nesta quinta-feira, 11, a presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (SINPOL-TO), Suzi Francisca, se reuniu com o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, com o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, e o Secretário-Chefe da Casa Civil, procurador Deocleciano Gomes Filho, para entregar o novo Plano de Cargo, Carreira e Subsídio (PCCS), além de debater outras demandas da categoria.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa reforçou seu compromisso com a categoria e afirmou que dará encaminhamento para que o PCCS seja enviado com a máxima brevidade para apreciação da Assembleia Legislativa. “Sabemos da importância da valorização da Polícia Civil do Tocantins. Essa demanda tem o nosso apoio” afirmou.

Para a presidente do Sinpol/TO o momento é histórico para a Polícia Civil do Tocantins. “Aguardamos que a proposta do nosso PCCS seja analisada e encaminhada para a Assembleia Legislativa o mais breve. Todo esse apoio é fundamental e vem da construção e união de todas as entidades representativas para o crescimento e fortalecimento da Polícia Civil do Tocantins”, afirmou Suzi.