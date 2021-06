Saúde de Palmas convoca pessoas com comorbidades e com mais de 60 para se vacinarem contra a Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) convoca pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades acima de 18 anos para se vacinarem com primeira dose das vacinas contra a Covid-19 de segunda, 14, a quarta-feira, 16. Estarão abertas na próxima semana 15 Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital para receber o público. Confira os pontos de vacinação no final da matéria.

Acesse a lista de comorbidades prioritárias do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Para se vacinar, o público deve realizar o agendamento aqui. https://coronavirus.palmas.to.gov.br/vacina/agendamento *O agendamento da vacinação para os profissionais de saúde será feito de segunda a terça, das 13 às 17 horas, na Unidade de Saúde da 403 Sul.*

A Semus reforça que os outros públicos, como os trabalhadores de creches, berçários, pré-escolas e ensino fundamental também podem continuar marcando a imunização.

A Semus também informa que nessas mesmas unidades também será possível ser vacinado com a segunda dose das vacinas Coronavac (para quem tomou a primeira há mais de 21 dias) e AstraZeneca (para quem tomou a segunda há mais de 80 dias).

Documentos

No caso das pessoas com comorbidades, é necessário levar laudo ou relatório médico comprovando a condição de saúde (original e cópia); documentos pessoais (RG, CNH, CPF), Cartão de Vacina; Cartão do SUS, Caderneta da Gestante (para as grávidas); declaração de nascido vivo ou natimorto (para puérperas). O laudo original fica retido no local da vacinação.

Quanto aos trabalhadores da educação, a Semus orienta que os profissionais da rede pública apresentem documentos pessoais e comprovante de vínculo com a atividade, como o último contracheque. Já os trabalhadores da rede particular de ensino deverão apresentar contracheque, declaração do empregador informando a unidade escolar e o nível de ensino em que atua. Ambos devem levar os documentos originais com cópia.

Programação de segunda, 14, a quarta-feira, 16

De 9 às 17 horas

USF 307 Norte

USF 405 Norte

USF 409 Norte

USF 207 Sul

USF 403 Sul

USF 1103 Sul

USF 1206 Sul

USF Jose Hermes

USF Bela Vista

USF Novo Horizonte

USF Taquari

USF Morada do Sol

USF Taquaruçu (agendamento na própria unidade)

USF Buritirana (agendamento na própria unidade)

De 16 às 20 horas

USF 1004 Sul