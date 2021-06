Fiscalização fecha o cerco contra aglomerações em noite movimentada na Capital

Agindo com rigidez para conter aglomerações e outros descumprimentos às normas sanitárias contra a Covid-19, na Capital, as forças de segurança voltaram às ruas na noite de sábado, 12, Dias dos Namorados. Os trabalhos da fiscalização resultaram no fechamento de um estabelecimento comercial, dez autos de infração e nove notificações por desobediência às regras de funcionamento estabelecidas pela Prefeitura de Palmas.

Por ser uma noite de data comemorativa, a movimentação na cidade foi intensa e as equipes de fiscalização não pouparam esforços para fazer cumprir as medidas estabelecidas pela legislação municipal no enfrentamento à doença causada pelo coronavírus que já tirou a vida de milhares de pessoas.

As forças de segurança, inicialmente, averiguaram a situação do funcionamento de bares e restaurantes da região central. Nos estabelecimentos visitados, foi constatado que estavam funcionando após o horário máximo permitido (22 horas), não havia distanciamento entre as mesas e eram descumpridas normas sanitárias de higienização e prevenção.

Durante passagem pela quadra 105 Norte, os fiscais autuaram e fecharam um restaurante até que fosse providenciada a regularização da documentação. No momento da abordagem, cerca de 150 pessoas permaneciam no espaço que ainda contava com show de música ao vivo, o que não é permitido.

Graciosa

Por volta de 1 hora da madrugada, as equipes seguiram para a Praia da Graciosa. No local, o público que estava consumindo bebida alcoólica foi dispersado. Na ocasião, os agentes de Trânsito e Transporte aplicaram autos de infração e removeram um veículo irregular.

Novas denúncias de desrespeito às medidas de flexibilização podem ser feitas no 153 ou no 190.

Ação conjunta

A ação foi comandada pela Diretoria de Fiscalização Urbana da Sedusr e realizada em conjunto pelas equipes da Vigilância Sanitária e de Obras e Posturas, com o apoio operacional dos agentes de Trânsito e Transporte, Guarda Metropolitana de Palmas, Polícia Militar, Polícia Civil, Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), Corpo de Bombeiros Militar, equipe da Cidadania e Justiça, do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) e o Procon – TO.