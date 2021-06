Vigilância Sanitária realiza fiscalização no comércio da Capital, neste Dia dos Namorados

Dando continuidade as ações de fiscalização contra a Covid-19, as equipes da Vigilância Sanitária Municipal (Visa) visitaram as lojas da Avenida JK e os shoppings centers das regiões norte e sul da Capital, na manhã deste sábado, 12, Dias dos Namorados. A ação teve como intuito combater possíveis aglomerações e lembrar da necessidade dos comerciantes e os clientes respeitarem as medidas estabelecidas nos decretos municipais.

As abordagens resultaram na aplicação de dois autos de infração, duas notificações e quatro termos de visita com recomendações. Dois estabelecimentos localizados na Avenida JK foram autuados por descumprimento dos protocolos de segurança e higienização que possibilitaram a volta da atividade comercial com atendimento aberto ao público.

Ainda foi monitorada a movimentação nos pontos comerciais localizados nos shopping centers da cidade. Durante os trabalhos, os fiscais entregaram um termo de visita técnica no setor de administração dos grupos lojísticos, contendo as recomendações que devem ser seguidas durante o funcionamento dos empreendimentos.

Abertura aos sábados

A data comemorativa do Dia dos Namorados marca também o retorno da abertura dos shoppings para atendimento ao público nos dias de sábado. A decisão foi publicada na quinta, 10, no Diário Oficial do Município, e autoriza o funcionamento dos shoppings centers de segunda a sábado, das 10 até às 22 horas, e também a abertura da praça da alimentação limitando a capacidade de atendimento em 50%. No domingo, ficam permitidas as entregas via delivery e drive-thru.