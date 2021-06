Saúde amplia vacinação contra a Covid-19 para profissionais do ensino médio em Palmas

Trabalhadores da educação que atuam no ensino médio podem realizar o agendamento, a partir desta segunda-feira, 14, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação destes profissionais acontece na terça-feira, dia 15, e na quarta-feira, em 15 Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital, das 13 às 17 horas (confira a programação abaixo).

Para se vacinar, o trabalhador deve acessar o site de agendamento da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), selecionar a categoria em que se encaixa e informar os dados pessoais solicitados no cadastro. Na data e horário marcados, o usuário deve comparecer ao local de vacinação com documentos pessoais, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão de vacina e comprovante de ocupação (original e cópia), que confirme o vínculo com a atividade.

A Semus informa que no caso dos trabalhadores da rede pública, é considerado comprovante de ocupação o último contracheque. No caso da rede privada, são necessários contracheque e declaração do empregador informando a unidade escolar e o nível de ensino em que atua.

Outros públicos prioritários que já estão autorizados a se vacinar, com exceção dos trabalhadores de saúde, também podem continuar realizando o agendamento. Saiba mais aqui.

Programação (terça, 15, e quarta, 16)

Das 13 às 17 horas

USF 307 Norte

USF 405 Norte

USF 409 Norte

USF 207 Sul

USF 403 Sul

USF 1103 Sul

USF 1206 Sul

USF Jose Hermes

USF Bela Vista

USF Novo Horizonte

USF Taquari

USF Morada do Sol

USF Taquaruçu (agendamento na própria unidade)

USF Buritirana (agendamento na própria unidade)

Das 16 às 20 horas

USF 1004 Sul