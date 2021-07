Saúde alerta para diminuição da média semanal de vacinação contra a Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, alerta a população para a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, visto a diminuição da média semanal de vacinação. Conforme orientado pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apenas com a aplicação das duas doses da vacina – Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac – é possível garantir a imunização contra o vírus.

De acordo com dados da Vigilância, a média semanal de vacinação dos grupos prioritários diminuiu cerca de 30% na última semana, entre os dias 4 e 10 de julho. “É um número preocupante. Precisamos avançar com a vacinação no Estado e garantir a imunidade da população, com as duas doses. Quem não completa o esquema vacinal, preconizado pelo MS, fica mais vulnerável à infecção e suas formas mais graves”, explicou a Superintende de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra.

O secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini, enfatizou a necessidade da vacinação com ciclo completo. “Quem estiver apto a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, procure uma unidade de saúde. Apenas com a imunização completa, combateremos, de forma eficaz, a Covid-19. Além disso, com o avanço da vacinação, evitamos a circulação e o surgimento de novas variantes, ainda mais resistentes ao vírus”, completou Tollini.

Imunização

Até esta quarta-feira, 14, o Tocantins havia recebido 914.790 doses de vacinas contra a Covid-19. 708.170 doses já foram aplicadas, sendo 529.981 em primeira dose e 160.179 em segunda dose. Além disso, o Estado já imunizou 18.010 pessoas, com dose única da vacina Janssen.