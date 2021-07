Em Porto 2º Encontro de Voadores contou com voadores do Maranhão, Pará, Minas Gerais e Santa Catarina

Bem localizado e com vista panorâmica para prestigiar o alvorecer e o pôr do sol, Morro São João (Serra das Antenas), na Fazenda São Manoel, agora é o paraíso para o voo livre de parapente. O lugar ganhou uma nova rampa de decolagem, há 10 quilômetros do centro de Porto Nacional.

A iniciativa está se consolidando com apoio da Prefeitura e da Associação de Voo Livre de Porto Nacional, criada em 25 de outubro de 2019.

Não é à toa que neste último final de semana (11/07 e 12/07), a cidade foi palco do 2º Encontro de Voadores com a participação de dezenas de voadores de diferentes estados: Maranhão, Pará, Minas Gerais e Santa Catarina.

Para Rogério Ferreira de Menezes, Presidente da Associação em Porto Nacional (AVLPN), essa é mais uma conquista importante para o esporte da cidade. “Queremos consolidar o voo livre em Porto Nacional, antes não tínhamos a rampa aqui, e atualmente, descobrimos que é um lugar perfeito”, ressaltou o presidente.

Fabrício Aires, um dos voadores que participaram do encontro, expressou a alegria por ter feito parte do evento. “Era o nosso sonho de ter nossa rampa no nosso quintal de casa, ainda mais com essa Serra linda que chama atenção de voadores de outros estados”, disse o piloto de parapente.

O Instrutor Silvio Faria, que pratica voo há 27 anos, explicou que qualquer pessoa pode fazer o curso para se tornar um voador. Além disso, adiantou que a associação pretende organizar outros encontros em Porto Nacional devido a potencialidade do lugar.

TURISMO

Além de Porto Nacional apresentar uma grande concentração de atrativos histórico-culturais, é também lugar de patrimônio natural. A diversidade de belezas naturais inclui praias, cachoeiras, corredeiras, mirantes, e trilhas, entre outros pontos abertos à visitação, que encantam moradores e turistas.

Segundo o Secretário Municipal da Cultura e Turismo, Fernando Shock, o voo livre é um esporte lindo e admirado por todos. “Não tenho dúvidas que irá contribuir no fomento do turismo e também no desenvolvimento da economia de Porto Nacional”. Ele ainda ressalta que a Prefeitura, por meio da Secretaria da Infraestrutura, revitalizou as estradas de acesso ao Morro São João para facilitar a chegada.

PARA QUEM DESEJA FAZER O VOO

Para fazer um voo duplo, é preciso ter mais de 18 anos ou estar acompanhado pelos pais ou responsáveis. O voo dura, em média, 30 minutos. O valor é R$300, incluso registro fotográfico e vídeo. Para agendar seu voo duplo, entre em contato com o instrutor da Associação de Voo Livre de Porto Nacional, Silvio Faria, no telefone: (21) 9 9396 6484.