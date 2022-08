Ronaldo Dimas aposta nas ferramentas da internet na campanha e promete fazer governo digital

Por Assessoria

O candidato Ronaldo Dimas (PL) é o primeiro a lançar o site da campanha a governador do Tocantins, com diversas ferramentas de interação com o eleitor e informações sobre a campanha, com destaque ao plano de governo da coligação A Transformação que o Tocantins Precisa, onde os eleitores poderão dar sugestões. Com uma página pensada para ser manuseada pelo celular, as informações estão dispostas de forma clara e de fácil acesso. Já adepto do uso da tecnologia na campanha, Dimas também está comprometido a estimular a modernização do governo estadual e fomentar o uso das ferramentas da internet para ampliar a interação da gestão pública com a população.

Na página oficial do candidato a governador, os eleitores também encontrarão a agenda do candidato e notícias das suas atividades de campanha, além da galeria de fotos e vídeos da campanha. Também é um dos canais abertos de diálogo com o cidadão tocantinense, onde poderá ter acesso às redes sociais do candidato, inclusive o Zap do Dimas. Os apoiadores também poderão baixar as mídias do comitê virtual da campanha, onde encontrarão a revista da campanha, material para usar nas redes sociais e os jingles.

“O governo estadual precisa atender as demandas sociais com eficiência e para maximizar o trabalho da gestão é preciso utilizar as técnicas inovadoras disponibilizadas pelos sistemas de informação, assim melhorando o ambiente organizacional e reduzindo a burocracia no Tocantins”, pontua Dimas. Entre as propostas do candidato está a criação de uma programa para garantir a transformação digital dos serviços oferecidos pelo governo. E, por outro lado, fazer o programa Tocantins Banda Larga, nas unidades administrativas dos diversos órgãos estaduais.

O candidato Dimas também colocou no seu plano de governo a criação do programa Tocantins Participa+, que consiste em sistemas web e para celular com aplicativos que permita a participação on-line da população, coletando sugestões, elogios e críticas aos serviços ofertados pela gestão estadual. Outro programa proposto por Dimas é o Tocantins Inova+, um ecossistema de empreendedorismo e inovação composto por representantes dos diversos setores da sociedade, tornando o Tocantins um provedor de soluções digitais.

Dimas ainda quer implementar a Rede Nacional de Governo Digital no Tocantins. E também investir no desenvolvimento de um portal de informações governamentais, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação, que se chamará Tocantins em 360 graus, relacionando os indicadores de todas as áreas de atuação do governo estadual

aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.