Em entrevista à rádio Conexão FM, Ataídes Oliveira afirma que quer voltar a ser o “Senador das Casas” e buscar recursos para habitação popular

Por Assessoria

Em entrevista ao programa Hora do Rush, apresentado por Beto Naves na Rádio Conexão FM, o candidato ao Senado Ataídes Oliveira (Pros) afirmou nessa terça-feira, 16, que uma de suas principais missões no Congresso Nacional será atuar em prol de moradia popular com a redução do déficit de habitação no Tocantins.

Ao responder à pergunta enviada por um ouvinte sobre moradia popular, Ataídes destacou que essa foi uma das marcas deixadas durante seu mandato no Congresso Nacional para o Estado. “O Tocantins tem atualmente um déficit de 40 mil moradias. Retornando ao Senado Federal, quero continuar tendo esse título do “Senador das Casas”. Quando estive lá, consegui trazer recursos para a construção de quase cinco mil moradias para as famílias tocantinenses”, assegurou.

Ataídes contou que somente para a Capital, trouxe recursos para duas mil moradias, sendo beneficiados os projetos habitacionais Jardim Vitória I e II e Recanto das Araras I e II. “Vim de família pobre, sei o quanto ter um lar próprio é importante para dar mais dignidade e segurança às pessoas. No Senado, eu quero pelo menos amenizar esse déficit de moradia dos nossos irmãos tocantinenses”, afirmou.

Na entrevista, Ataídes também fez um forte discurso contra a corrupção, falou sobre o seu mandato como senador entre os anos de 2013 a 2019, e afirmou que investir em mais projetos que garantam oportunidades para os jovens como acesso gratuito a cursos profissionalizantes e ensino superior. O vídeo com a entrevista na íntegra está disponível no Youtube: https://youtu.be/Xjddd3JGYiM.