Roda de Choro Feminina ‘Luar do Cerrado’ se apresenta no Parque Cesamar neste domingo, 7

O Parque Cesamar será palco de um evento musical especial neste domingo, 7, a roda de choro ao ar livre ‘Luar do Cerrado’. O evento, que começará às 16h30, é gratuito e promete encantar o público com um repertório seleto de choro brasileiro, destacando-se como uma iniciativa apoiada pela Lei Paulo Gustavo, através da Fundação Cultural de Palmas (FCP).

O ‘Luar do Cerrado’ é idealizado por um grupo de mulheres instrumentistas que se uniram para promover a riqueza do choro brasileiro. O grupo é formado por Maria Hellena Lez e Cecília Andrade, juntamente as violinistas Ester Marques e Mariana Felix, a violoncelista Aline Martins, a clarinetista Aline Aquino e a pandeirista Sara Gomes. “Somos sete mulheres instrumentistas com um repertório integralmente instrumental. Temos dois violoncelos, dois violinos, uma percussionista, uma clarinetista e eu, que toco viola e violão. É uma união de talentos e paixão pela música brasileira”, afrma Cecília Andrade. Entre as instrumentistas destaca-se Ester, de apenas nove anos, que toca violino desde os quatro anos.

Repertório e Inclusão

O repertório da roda de choro ‘Luar do Cerrado’ incluirá clássicos de grandes mestres como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Maurício Carrilho. Além da qualidade musical, o grupo destaca o compromisso com a inclusão, garantindo que todas as pessoas possam participar do evento. Haverá descrição das músicas, fotos dos artistas, audiodescrição e interpretação em Libras. “Queremos que seja um evento muito plural, para que todas as pessoas tenham acesso à música”, afirma Maria.

Apoio Cultural

O Projeto “Luar do Cerrado” é fomentado pela Lei Paulo Gustavo, gerenciado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), ressaltando o apoio essencial para a realização de eventos culturais inclusivos e enriquecedores na cidade.