Gestão entrega mais duas obras importantes na região central

Com investimento de mais de R$ 29 milhões, a prefeita Cinthia Ribeiro entregou nesta quarta-feira, 3, a obra popularmente conhecida como antiga pista do aeroporto, a Avenida LO-09 que passou por amplo processo de requalificação, incluindo rede de drenagem pluvial, pavimentação, construção de estacionamentos, canteiros e nova iluminação. Em seguida, os moradores de Palmas receberam a duplicação da Avenida NS-10, que beneficiará todos os moradores da cidade, uma vez que a via de escoamento permite o fluxo em três faixas em cada sentido. Sendo assim, com os trabalhos concluídos, as duas avenidas foram entregues à população palmense.

Em seu pronunciamento, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, destacou os benefícios que as obras terão na vida dos cidadãos palmenses. “Sao duas obras que revolucionaram a mobilidade urbana de Palmas. A LO-9 traz uma ampla e moderna reestruturação, com espaço para incluir o pedestre, incentivar a prática esportiva e favorecer os estabelecimentos comerciais. Tudo com uma bela iluminação em LED e com acessibilidade. Já a duplicação da maior parte da Avenida NS-10 permitiu maior fluidez no trânsito e segurança, com paisagismo especial e iluminação em LED, deixando nossa Capital ainda mais bonita”, destacou a gestora.

O titular da Seisp, Antônio Trabulsi, em sua fala relembrou o tempo em que o espaço da avenida LO-09 era um aeroporto, e depois um grande espaço com muita poeira. “Neste momento passa um filme na minha cabeça, vendo essa linda e importante obra que estamos entregando, uma obra com qualidade que vai transformar a vida dos comerciantes e palmenses”. ressaltou o gestor.

A comerciante do ramo de material de construção, Kelle Almeida, que possui empreendimento na avenida há mais de 15 anos, não esconde a alegria de estar situada em uma nova avenida. “Era um sonho para nós termos essa avenida linda como esta agora, estamos recebendo uma obra bem feita, parece um sonho mesmo, pois nós sofremos muitos anos com lama e poeira, e já estamos sentindo os bons reflexos com os nossos clientes”, disse a comerciante.

Ana Luisa Souza, estudante do Instituto Federal de Educação (IFTO), que na oportunidade assistia o show do artista Thiago Jhonathan, disse estar comemorando em dose dupla, ou seja, ela que utiliza a avenida para chegar até o local de estudo terá um acesso melhor com a entrega da Av. NS 10 e, também poder curtir o show do qual é fan. “Para mim é dupla comemoração, já enfrentamos muita lama e poeira nesta avenida, agora é só comemorar, ainda mais com o TJ”, disse a estudante.

Após o descerramento da placa da requalificação da Avenida LO-09 e da Av. NS-10, o evento contou com uma grande festa com a presença do cantor e instrumentista Thiago Jhonathan.

Requalificação da Av. LO-09

A implantação de infraestrutura urbana repaginada, desde o cruzamento da Av. LO-09 com a Av. NS-01 até o cruzamento com a Av. NS-15, inclui drenagem pluvial, terraplanagem, iluminação em LED, sinalização viária, ciclovia, paisagismo e outras melhorias. Ao todo, foram investidos no projeto mais de R$ 10 milhões, com recursos oriundos de convênio com a Caixa. Mais R$ 3,6 milhões de orçamento próprio e mais o aporte de R$ 689,9 mil do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) investidos em iluminação.

No total, a obra que transformou a avenida comercial teve um investimento de mais de R$ 14 milhões. O projeto de requalificação da Avenida LO-09 é inédito, visando tornar a avenida em um ponto de referência em acessibilidade e integração de área comercial e espaços voltados para lazer e esporte. Nas Quadras Arso 31 e 41 (303 e 403 Sul), especificamente, o projeto apresenta melhorias exclusivas, como calçadas mais largas e com acessibilidade, pavimentação asfáltica dos bolsões de estacionamento e espaços de convivência com academia ao ar livre e playground.

Duplicação da Avenida NS-10

As obras na Avenida NS-10 tiveram início ainda em 2020 e foram realizadas com o objetivo de aumentar a capacidade de mobilidade urbana, no sentido Norte-Sul e na área de influência da via, desafogando o tráfego na Avenida NS-04. Ao todo, o investimento foi de R$ 14.795.001,37 – sendo R$ 12.059.408,09 com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), e R$ 2.735.593,28 oriundos de recurso próprio. As obras contaram com o trabalho de 209 profissionais e vão beneficiar diretamente todos os moradores das quadras compreendidas entre as Av. NS-04 e NS-10, entre as Av. LO-03 e Av. LO-25, que agora contam com mais uma opção de acesso a suas residências.