Reunião com pré-candidatos a deputado do PL e do Podemos mostra grupo coeso e fortalecido

Realizada nesta sexta-feira, 22, em Palmas, a reunião de dirigentes do PL com os pré-candidatos a deputado estadual e federal do partido e do Podemos serviu como injeção de ânimo para uma arrancada eleitoral. No encontro, também foi confirmada a aliança dos dois partidos com o MDB, comandado pelo ex-governador Marcelo Miranda, que esteve presente na reunião.

A reunião acertou detalhes de como será a convenção do grupo político, marcada para dia 5 agosto, no Espaço Cultura José Gomes Sobrinho, que leva o nome do pai do senador Eduardo Gomes, presidente estadual do PL e responsável por coordenar a campanha de Ronaldo Dimas (PL), pré-candidato a governador pelo partido.

“Esse é o primeiro de muitos encontros que pretendem formar um grande movimento, um movimento que tenha como principal razão a participação das pessoas na política do Tocantins. A política, a campanha, o estado do Tocantins a ser discutido pelos seus cidadãos. A palavra da liderança política, do vereador, do prefeito, do deputado, daquele que detém mandato, ela é muito importante, mas o fundamental é a conexão direta com a população que vai ter a sua disposição um plano de governo, um jeito de governar para escolher”, destacou Eduardo Gomes, ao ressaltar que nessa aliança vai ser montado o projeto vencedor das próximas eleições estaduais.

Eduardo Gomes fez uma firme defesa da capacidade técnica de Dimas e da abertura que o pré-candidato tem para o diálogo. “A gente quer uma política serena, num mandato que vai se desenvolver em cima de compromissos reais, que as pessoas possam viver melhor, terem melhores estradas, terem melhores escolas, terem melhores hospitais, terem condição de discutir a política de maneira democrática e sem perseguição política e isso quem representa nesse Estado é o Ronaldo Dimas. Por que a nossa confiança no Ronaldo Dimas? Primeiro, pela experiência recente e a dedicação que ele teve na vida dele para fazer grandes gestões na cidade de Araguaína, mas principalmente pela capacidade que ele tem de ouvir as pessoas nesse novo projeto”, destacou o senador, ao elogiar as gestões de Dimas à frente da Prefeitura de Araguaína (2013-2020), que transformaram a cidade por completo.

Por sua vez, o ex-governador Marcelo Miranda foi firme ao destacar que o MDB está com Dimas. “Aproveito para reafirmar com R maiúsculo a posição do MDB, da deputada Dulce na sua caminhada de estar com você, Ronaldo Dimas”, disse o ex-governador.

Já Dimas destacou que o Estado hoje é uma Ferrari sem piloto, em uma alusão à falta de gestão por parte do governo que impede o desenvolvimento do Tocantins com o aproveitamento pleno das potencialidades. Por fim, o pré-candidato, ao assegurar que a gestão será construída com todo o grupo, explicou que a partida só vai se iniciar agora.

“Nós nem começamos o jogo. Ainda é treino. O jogo começa daqui a pouquinho, depois das convenções. E nós vamos dar de lavada nesse grupo que está aí há muito tempo. Nosso povo tem conhecimento do que é bom. Vocês podem ter certeza. Ninguém quer coisa ruim não. Eu tenho convicção plena que a gente, junto com esse grupo que está aqui de candidatos e candidatas firmes, sérios, determinados a fazer e a ajudar, vamos conseguir realizar essa transformação”, finalizou Dimas.