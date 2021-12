Retomada das cirurgias eletivas no Hospital Regional de Gurupi já beneficiou vários pacientes

O fim da espera e do sofrimento de pacientes e famílias que aguardam por procedimentos eletivos – suspensos por orientação do Ministério da Saúde (MS), em decorrência da pandemia – tem voltado à rotina do Hospital Regional de Gurupi (HRG). Desde outubro a unidade retomou a realização destes procedimentos e 60 pessoas já foram atendidas até o momento.

“No mês de outubro, ainda em fase de reorganização, realizamos 13 procedimentos e, em novembro, já conseguimos fazer 47. Felizmente temos uma equipe multiprofissional comprometida e contamos com o apoio da equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) e dos municípios da Região da Ilha do Bananal, que contribuem de forma significativa para a efetivação das eletivas”, pontuou a diretora geral do HRG, Cristiane Uchoa.

A diretora explicou ainda, que “a partir deste mês de dezembro contamos com apoio do programa “Opera Tocantins”, desenvolvido pelo Governo do Estado, para dar celeridade em cirurgias adiadas devido à pandemia de Covid-19. Estamos beneficiando diversas pessoas e famílias que há tempos aguardavam essa oportunidade”, afirmou.

Moradora de Gurupi, a assistente social Marli Francisca Santos foi uma das pacientes atendidas no HRG, após dois anos de espera por uma cirurgia e falou sobre o momento. “Quero expressar minha gratidão pela oportunidade que tive que de realizar essa cirurgia. No início de novembro fui contatada para uma consulta com cirurgião para renovar os exames pré-operatórios. No início de novembro já estava com tudo pronto. Dia 18 do mesmo mês já estava realizando a cirurgia. Torço para que todos que estão aguardando na fila de espera, alcancem essa oportunidade de realizarem a cirurgia, assim como eu”, afirmou.

A meta estabelecida pela unidade hospitalar é realizar mais 100 cirurgias até o final de dezembro. “Temos trabalhado arduamente junto às unidades geridas pela SES para que haja uma significativa redução da fila de espera por cirurgias eletivas, pois isso representa uma melhora na qualidade de vida dos pacientes e o fim do sofrimento das famílias”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

O fluxo

Todos os pacientes atendidos com eletivas, no Tocantins, são devidamente encaminhados pela Central Estadual de Regulação. O fluxo da fila é acompanhado pela direção das unidades hospitalares, equipes da SES e órgãos de controle.

As cirurgias eletivas compreendem várias áreas da medicina, bem como ortopedia, cirurgia geral, urologia, ginecologia, cirurgia pediátrica, vascular, oftalmologia e cirurgia torácica.