Cultura: Documentário em produção aborda o envelhecimento na sociedade contemporânea

O envelhecimento na sociedade contemporânea é o mote central abordado no documentário “Ser Velho”, que está em processo de produção. A proposta do filme foi uma das selecionadas no Edital nº 43/2021, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex) e viabilizado por meio de recursos do Ministério do Turismo. A obra será cedida ao Núcleo de Produção Digital Isabel Auler (NPD), da UFT, e também ao Ministério do Turismo para exibição nas respectivas plataformas e canais.

De acordo com os produtores do documentário, a obra cinematográfica “Ser Velho” traz à cena relatos de idosos acerca do envelhecimento na sociedade contemporânea, especificamente na capital do Tocantins, Palmas. “Diferentes olhares sobre temas como amor, sexualidade, arte, felicidade e projetos de vida ganham são expressados na fala dos participantes”. O documentário tem direção dos professores do curso de licenciatura em Teatro da UFT, Renata Patrícia e Gustavo Henrique, e está sendo produzido pela Fábrica Produções em parceria com o Grupo Um Ponto Dois.

Maria do Socorro Pereira é uma das participantes do documentário. Ela conta que foi uma ótima experiência participar das filmagens, encerradas nesta semana. “Me senti tão bem em participar. Envolve o teatro e atividades como essas aumentam muito a qualidade de vida do idoso. No depoimento que dei falei um pouco de minha infância e relatei também sobre como é envelhecer em Palmas, principalmente por meio das atividades desenvolvidas no programa de extensão da Universidade da Maturidade da UFT”.