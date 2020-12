Recesso Judiciário: 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021

A partir de domingo (20/12) tem início o recesso da Justiça Eleitoral e o expediente será suspenso no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e das 33 zonas eleitorais do estado e postos de atendimento. Os trabalhos serão retomados no dia 7 de janeiro de 2021.

Conforme a Portaria nº 905/2020, durante este período estarão de plantão servidores lotados na Presidência, diretoria-geral, coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, secretaria de Gestão de Pessoas, secretaria de Tecnologia da Informação, secretaria da Administração e Orçamento, secretaria Judiciária e Gestão da Informação e Ouvidoria Regional Eleitoral. O horário de expediente será das 13 às 18 horas.

Os atendimentos seguem de forma remota e o contato com a Ouvidoria do Tribunal poderá ser feito por meio do whatsapp – Ouvizap Eleitoral (3229-9600), telefone (0800 6486 800), e-mail ouvidoria@tre-to.jus.br ou formulário eletrônico disponível no site do TRE – TO.