Em Brasília Josi Nunes solicita R$ 25 milhões para pavimentação asfáltica em Gurupi

A prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), visitou hoje (23) em Brasília alguns ministérios e órgãos do governo federal, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, que deve liberar R$ 25 milhões para pavimentação asfáltica em Gurupi. Recurso que foi conquistado graças a parceria e intermediação do Senador Eduardo Gomes (MDB) e do Deputado Federal Carlos Gaguim (DEM) e também à parceria do Governador do Tocantins Mauro Carlesse (DEM).

“Nós entendemos que qualquer prefeito não consegue viabilizar todas as ações, projetos e obras necessárias no município só com recursos próprios. É importante ter parcerias com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Então nós estamos aqui [Brasília] com o Senador Eduardo Gomes, o deputado federal Carlos Gaguim e outros parlamentares viabilizando recursos para ações importantes em nossa cidade. E temos conquistado muitos benefícios. Hoje mesmo já entrei em contato com o atual prefeito, solicitando que ele faça um cadastro, porque o Senador Eduardo e o deputado Gaguim estão viabilizando R$ 25 milhões para pavimentação asfáltica”, informou Josi Nunes, ressaltando que a parceria com o Governador do Estado, Mauro Carlesse, é outro importante apoio para o desenvolvimento de Gurupi.

O senador Eduardo Gomes parabenizou a iniciativa e a experiência da prefeita, em ir em busca desses recursos antes mesmo de tomar posse. “A prefeita Josi Nunes com a experiência de deputada federal, com as amizades que fez em Brasília, está em alto nível trabalhando com as informações para iniciar o seu mandato a todo vapor. E agora conseguimos R$ 25 milhões na CODEVASF, que serão empenhados ainda neste ano, para infraestrutura e para revitalização de avenidas importantes em Gurupi. Então a gente fica muito feliz com todo esse processo, porque é uma dinâmica que acontece entre a prefeita, o senador e o deputado Carlos Gaguim. Pra gente é um trabalho muito importante e é um sentimento de satisfação em saber que essa gestão começa em um ritmo muito acelerado”, frisou o senador.

O deputado federal Carlos Gaguim também elogiou a ação de Josi Nunes e destacou que a parceria entre os governos municipal, estadual e federal beneficia toda a comunidade. “Quero parabenizar a prefeita Josi que hoje, 23 de dezembro, está aqui em Brasília. Depois que ela ganhou, toda semana está aqui reivindicando melhorias e recursos. E eu e o Eduardo Gomes estamos alocando recursos para Gurupi, buscando ajudar a gestão a melhorar a vida do nosso povo gurupiense”.

MAIS RECURSOS

Desde que ganhou a eleição Josi Nunes tem ido à Brasília em busca de verbas, que possam ser liberadas já em 2021, para viabilizar obras e ações importantes para Gurupi. Com o apoio e parceria do Senador Eduardo Gomes (MDB) e do Deputado Federal Carlos Gaguim (DEM), a prefeita eleita tem conquistado muitos benefícios.

“Já temos, através do Senador Eduardo Gomes, R$ 12 milhões para a construção de uma estação da cidadania, temos também R$ 5 milhões para o Ceasa. Vai ser empenhado ainda essa semana, também através do Senador e do deputado Gaguim, R$ 15 milhões para a construção de escola municipal de tempo integral; e eles viabilizaram ainda R$ 2 milhões para custeio na área da saúde. Além disso, o deputado Gaguim também colocou R$ 2,7 milhões para a área da educação, que devem ser empenhados ainda nessa semana; e também colocou uma proposta na LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] de R$ 60 milhões para o Parque Pouso do Meio. Estou aqui em Brasília, na véspera do Natal, andando e visitando os ministérios com esses parlamentares, e estarei aqui na véspera de Ano Novo fazendo o mesmo. O nosso objetivo é levar mais recursos para Gurupi, para concretizar obras importantes que estão no nosso plano de Governo e foram compromissos de campanha,” ressaltou Josi Nunes.