Receitas de carne de jaca e iogurte de açaí foram destaques na minioficina da Setas na Agrotins 2022

Quem já provou torta de carne feita com jaca, vinagreira, ora pro nobis e iogurte de inhame com açaí? Os alimentos fazem parte das diversas receitas de sucesso, ensinadas na minioficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos Regionais e Plantas Alimentícias não Convencionais, ofertada, gratuitamente, na quinta-feira, 12, durante a 22ª Edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022). A minioficina ocorreu no estande da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

A feira teve início na terça-feira, 10, e encerra neste sábado, 14, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na rodovia TO-050, em Palmas, saída para Porto Nacional.

A participante da minioficina, Agnes Neves, explicou que já provou alimentos feitos com plantas não convencionais desde pequena e deu como exemplo a taioba, que sua avó ensinou a comer. “Eu já conhecia a taioba e a vinagreira, que é muito tradicional na nossa região. Aqui, aprendi sobre outras, que muitas vezes estão no quintal de casa e não utilizamos por não conhecer a planta e nem os benefícios”, afirmou.

“Achei muito interessante, porque as plantas têm valores nutricionais e isso é importante para o nosso bem-estar. Também, são fáceis de achar no quintal de casa e empregar na nossa alimentação no dia a dia”, destacou Roberto Martins, presente na palestra sobre Segurança Alimentar e Nutricional e Inserção de Plantas Alimentícias Não Convencionais na Alimentação, realizada na manhã desta sexta-feira, 13.

Segundo a engenheira de alimentos, nutricionista e palestrante, Ana Karla Rodrigues, durante a minioficina, além da oportunidade de conhecer um pouco mais sobre alimentos nutritivos, abundantes no Tocantins, as pessoas aprenderam a reaproveitar os alimentos, de forma integral, em receitas deliciosas que dá para fazer no cotidiano. “Orientamos a aproveitar o alimento com casca, semente, sem perder nada”, reforçou.

Degustação

Na terça e quarta-feira, 10 e 11, o público que visitou o estande da Setas na Agrotins pôde degustar o bolo de casca de banana com cacau e o chá de hibisco com limão, entre outros alimentos. Nas receitas, também foram utilizados alimentos orgânicos, como: açúcar de coco, óleo orgânico de coco e castanhas como, jatobá e caju.

“Estamos trabalhando pela implantação do Sisan [Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional] e do nosso Plano Estadual de Segurança Alimentar. Quem desejar saber mais sobre essa política, que trabalha o combate à fome, visite nosso estande virtual”, convida a gerente Jéssica Santana.

As cartilhas e os fôlderes digitais com as receitas e as orientações na área de segurança alimentar e nutricional podem ser acessados na página: https://agrotins.to.gov.br/pavilhoes/setas–secretaria-do-trabalho-e-desenvolvimento-social.html.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate