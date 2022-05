Governo do Tocantins continua manutenção rotineira das rodovias estaduais

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), realiza obras de manutenção em rodovias da região centro-norte sob responsabilidade da Residência Rodoviária de Guaraí.

O foco é fazer a recuperação das rodovias pavimentadas e das não pavimentadas, que demandam o escoamento da produção do agronegócio e da pecuária, com a chegada do período seco.

“Esse é um compromisso do Governo do Tocantins em garantir a trafegabilidade da população e o escoamento da produção do Estado. Por meio das estradas, os insumos chegam a centros produtores e, no sentido inverso, elas são o primeiro caminho por onde passa a produção para ser escoada, por isso a importância da manutenção desses trechos”, explica o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues.

Segundo o coordenador da Residência Rodoviária de Guaraí, Antônio Martins, em cinco trechos rodoviários pavimentados estão sendo executados serviços de tapa-buracos, nesta semana, e patrolamento com revestimento primário em mais dois trechos.

Rodovias

Na rodovia TO-335, trecho de Colinas a Couto Magalhães com extensão de 100 km, está em execução a operação tapa-buracos; também na TO-335, no trecho de Colinas a Palmeirante, outra equipe tapa os buracos ao longo de 84,7 km. Uma terceira equipe trabalha no trecho que liga o povoado de Goiani dos Campos, município de Colmeia, a Goianorte executando tapa-buracos nos 18,1 km, na TO-164.

A quarta equipe está na TO-336, entre Pequizeiro e Couto Magalhães, fazendo a manutenção da pista com tapa-buracos. Em parceria com a prefeitura municipal de Santa Maria, a quinta equipe trabalha, nesta semana, tapando os buracos do trecho que liga Santa Maria a Pedro Afonso, na rodovia TO-010.

Ainda conforme o Residente Regional de Guaraí, Antônio Martins, uma outra equipe está trabalhando nos serviços de terraplanagem, corte de ladeira e aterro em galeria de água pluvial na rodovia TO-428, no trecho que liga Santa Maria a Recursolândia. Em trecho não pavimentado, uma segunda equipe avança com serviços de revestimento primário e eliminação de pontos críticos na TO-434, do entroncamento da BR-153 em Guaraí até o entroncamento da TO-164 em Itaporã.

Edição: Cláudia Peixoto

Revisão Textual: Marynne Juliate