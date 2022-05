Bioeconomia é tema de palestra no Auditório Beija-flor na Agrotins 2022

Com o objetivo de discutir os desafios da Bioeconomia no Cerrado, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) realizou uma mesa-redonda com as mulheres do agroextrativismo, durante a 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022). A feira teve início na terça-feira, 10, encerra neste sábado, 14, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na rodovia TO-050, em Palmas, saída para Porto Nacional.

A atividade contou com a participação da coordenadora do Green Rio, a empresária Maria Beatriz Bley Martins Costa. Ela apresentou temas que possuem sinergia com as iniciativas da Bioeconomia, discutindo como usar os recursos de forma mais eficiente entre as cadeias de valor e minimizar as pressões ambientais, promovendo a produção local mais sustentável e oferecendo oportunidades para novos modelos de negócios.

“Nosso intento foi trazer, às mulheres do agroextrativismo, sugestões e aproveitamento de oportunidades de negócios, com agregação e retenção de valores da comunidade para que elas possam desenvolver novos produtos, tecnologias, insumos e produtos. Para mim, é uma grande satisfação poder compartilhar e também aprender com essas mulheres, sobre as suas práticas e levar bons exemplos. Estar na Agrotins, nessa roda de debate, é muito gratificante”, explicou Maria Beatriz Bley Martins Costa.

O evento contou com a participação do secretário executivo da Seagro, Adenieux Rosa, que ressaltou a importância da palestra. “Foi um evento importante, uma vez que nós temos uma série de produtores com atividades sustentáveis, com menos intervenção, preservando o meio ambiente. Eu me sinto privilegiado em estar ao lado de mulheres tão aguerridas que gerem seus negócios e levam renda para as suas famílias”, informou.

A agroextrativista Orcília Silva, que vive em uma comunidade próxima ao Parque do Cantão, falou da satisfação em fazer parte do grupo de agroextrativistas e comemora as suas conquistas. “Estar nesse grupo de trabalhadoras foi tão bom para a minha vida, que eu vou pagar o título da minha terra, que eu recebi em fevereiro, com os óleos que eu aprendi a produzir. Com os óleos de macaúba e mamona, consegui conquistar o meu espaço e vou continuar produzindo, para conquistar ainda mais”, finalizou.

Agrotins 2022

A 22ª edição da Agrotins 2022, com o tema Integrar: Intensificar e Preservar, tem como objetivos apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate