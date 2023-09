Rádio Cemil amplia alcance de público e chegará todos os sábados aos lares palmenses

Os alunos da Escola de Tempo Integral (ETI) Margarida Lemos, que integram a equipe de repórteres mirins da Rádio Cemil, comemoram os resultados do projeto. É que agora, além da comunidade escolar, Palmas e região também poderão acompanhar a programação da rádio por meio da TV Norte Tocantins, afiliada do SBT. A parceria com o veículo de comunicação foi firmada esta semana, possibilitando maior alcance das notícias produzidas e divulgadas pelos alunos da unidade educacional, situada no Lago Sul.

Para além dos muros da escola, a programação chegará aos lares dos palmenses todos os sábados, às 10h, com o quadro ‘Vozes da Comunidade’, veiculado no programa ‘De Papo’, dirigido pela cantora e apresentadora Núbia Dourado. “Estou muito animada por trazer notícias da nossa comunidade escolar do Lago Sul para mais pessoas, por meio dessa parceria”, destacou a repórter mirim da Rádio Cemil Maria Eduarda Alves.

O coordenador da rádio, o professor Jailson Miranda, destaca que o projeto tem ajudado muito os alunos não só no desenvolvimento das habilidades de comunicação e linguagem, mas também na interação com a comunidade e produção de conteúdo. “Para um educador não há nada mais gratificante do que ver seus alunos evoluindo. Eles se desenvolveram muito em vários aspectos”, destaca o professor, acrescentando que a rádio também estreitou a relação das famílias com a escola, uma vez que os pais, que não podem frequentar alguns eventos da escola, acompanham as coberturas jornalísticas publicadas nas redes sociais da escola.

A Rádio

Implantada como alternativa para dinamizar a rotina e promover atividades artísticas e culturais, a Rádio Cemil deu seus primeiros passos em 2019. A primeira equipe de repórteres mirins deu início às programações abordando o cotidiano da escola e as datas comemorativas.

Durante o período da manhã, os alunos são recepcionados com músicas diversas, inclusive em língua estrangeira. A atividade auxilia os alunos com a pronúncia e vocabulário nas aulas de Língua Inglesa, por meio do programa ‘Listen to the Radio’. A primeira cobertura externa, denominada jornada pelos alunos produtores, foi realizada na Agrotins de 2019. No mesmo ano, foi realizada visita à cidade de Porto Nacional, resultando na primeira vinheta multimidiática, que fez muito sucesso e aumentou os acessos à rádio por meio do aplicativo Rádio Cemil. Em 2020, a Rádio Cemil ganhou um estúdio de gravação para produção de audiovisuais e foi vencedora do Festival Você na Tela, com o curta-metragem ‘O Mundo na Linguagem de Hágata’.