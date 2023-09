Calor excessivo e baixa umidade relativa do ar alteram rotina nas unidades educacionais da rede municipal

As altas temperaturas, o calor e a baixa umidade relativa do ar na Capital, nesses últimos dias, influenciam diretamente no clima e no conforto das pessoas, e estão fazendo com que as unidades educacionais da rede municipal de ensino mudem sua rotina. As escolas estão adotando mudanças principalmente nas aulas de educação física e de recreação das crianças da educação infantil.

Cuidados básicos como, evitar a exposição ao sol, principalmente entre 10 e 16 horas, atividades físicas intensas entre 11 e 15 horas, além de incluir o uso de garrafinhas de água na sala de aula, adaptação do cardápio, incluindo mais frutas e sucos, são algumas das medidas adotadas.

Nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), a atenção com relação a todos esses cuidados é ainda maior por se tratar de crianças pequenas de até seis anos de vida. Nessas unidades, outras medidas, como o banho de chuveirão, foram adotadas para garantir o bem-estar dos pequenos.

No Cmei Carrossel, localizado na quadra Arso 42 (405 Sul), a hora da recreação é um dos momentos mais esperados pelas crianças que adoram brincar ao ar livre, tomar banho de chuveirão e escutar as histórias contadas pelas professoras às sombras das árvores.

Segundo a diretora do Cmei, Fátima Florência, visando amenizar os efeitos danosos à saúde das crianças devido ao tempo quente e seco, a unidade educacional tomou algumas medidas preventivas como, incentivar o consumo de mais água durante as aulas, aumentar o consumo de sucos e de frutas. “Cuidar da saúde das nossas crianças nesse tempo quente e de baixa umidade envolve, principalmente, cuidar da hidratação, por isso, neste período de muito calor, aumentamos as atividades refrescantes como o banho de chuveirão e de mangueira, as brincadeiras com o uso de água em bacias e outros recipientes, os piqueniques de frutas, dentre outros. Assim, garantimos que tenham diversão com saúde”, destacou.

Já nas escolas que atendem o ensino fundamental e que têm em sua grade curricular aulas de educação física, a orientação é para as atividades serem substituídas por exercícios com pouco esforço, feitos em áreas cobertas, com ventilação, ou sombreadas por árvores.

Outra medida incentivada junto aos estudantes e que contribui para garantir o bem-estar durante as aulas, é a recomendação para que tragam de casa, garrafinhas com água. O clima também interfere no cardápio escolar, e nessa época de muito calor, as escolas passam a oferecer alimentos que sejam de fácil digestão, dando prioridade para frutas e sucos.