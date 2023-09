Abertas inscrições para capacitação do sistema Hórus

Estão abertas até sexta-feira, 15, as inscrições para a capacitação sobre o Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica (Hórus). O curso é voltado para equipe de farmácia da rede municipal de saúde, composta por farmacêuticos, técnicos, auxiliares de farmácia e demais integrantes das equipes farmacêuticas da rede municipal de Saúde. A capacitação será realizada na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) nos dias 19 e 20 de setembro.

Conforme o regulamento, o curso foi dividido em quatro turmas, sendo duas delas por dia, uma em cada turno e conforme categorias. No terça-feira, 19 de setembro, as turmas serão específicas para a classe farmacêutica, o profissional pode escolher no ato da inscrição entre o horário matutino das 8 às 12 horas ou vespertino das 14 às 18 horas.

Na quarta-feira, 20 de setembro, a capacitação será voltada para demais membros da equipe farmacêutica, também com as duas opções de horários, matutino e vespertino.

O curso será focado na prática de execução do sistema Hórus, dessa forma, os participantes executarão as operações com supervisão para melhor aprendizagem e fixação dos conteúdos para poder contribuir na redução dos erros de dispensação, possibilitar o controle do estoque e facilitar a execução dos serviços farmacêuticos.

A capacitação é uma realização da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) e conta com a parceria da Fundação Escola de Saúde Pública (Fesp).

Texto: Fesp/Palmas

Edição: Secom