Quilombola fala sobre principais motivações para aceitar pré-candidatura a deputado estadual e debate projetos com a comunidade

Ascom – Íris Silva

Pré-candidato a deputado estadual, Domingos Rodrigues da Silva, o Dr. Domingos, mais conhecido como Duminguim, percorre os municípios tocantinenses para dialogar com lideranças e apresentar projeto de trabalho para todo Tocantins.

Domingos Rodrigues, que é Advogado, membro da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/TO, trabalhador em saúde – secretário Geral Afastado do Sindicado dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins – SINTRAS-TO, negro quilombola, pessoa com deficiência e ex-líder estudantil, ressalta a importância de estar atento e vigilante na defesa dos direitos dos cidadãos menos favorecidos em todas as áreas em que tem atuação.

Com conhecimento prático das lutas que já enfrentou, Dr. Domingos destaca várias conquistas, o que segundo ele reforçou o desejo de aceitar o desafio da pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB-TO.

Saúde

Na saúde, enquanto Secretário Geral do Sintras, auxiliou diversos profissionais na regularização e obtenção de direitos, os quais foram concedidos em folha de pagamento recentemente.

Educação

Enquanto líder estudantil foi presidente do Grêmio Livre Estudantil do Colégio Dom Pedro I, hoje Colégio Estadual Eliacena Moura Leitão’ em Novo Acordo Tocantins, depois na União Metropolitano dos Estudantes Secundarista de Palmas – UMESP Palmas, onde chegou a presidência da União Estadual dos Estudantes Secundaristas – UEES-TO, membro da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES, e na universidade chegou a presidência do Diretório Central Estudantil da Universidade de Gurupi – DCE UNIRG.

OAB

Na OAB, representando a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e na Comissão de Igualdade Racial, atuou como presidente da comissão e conseguiu viabilizar a titulação de 1mil hectares de terras dos quilombolas da Barra da Aroeira, que agora podem chamar de suas a referida área.

Quilombolas

Filho de Pompeu Rodrigues e Ambrosina Rodrigues da Silva, descendente de José Félix Rodrigues, vencedor da Guerra do Paraguai, patriarca da família Rodrigues, Duminguim nasceu na comunidade quilombola Barra da Aroeira, e hoje como primeiro advogado da comunidade presta serviços de forma Pro Bono como advogado da associação.

“Para defender todas essas causas que eu aceitei a pré-candidatura e aguardo convenção estadual que ocorrerá dia 5 de agosto deste ano, em Lavandeira Tocantins, para seguirmos ou elaborarmos outras estratégias, mas já estamos trabalhando diariamente para o bem comum da população”. Destaca o pré-candidato.