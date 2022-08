Principal Distrito de Porto Nacional também recebe programação do II Simpósio da Educação, nesta terça-feira, 02

Com vistas a fortalecer a educação municipal, a prefeitura de Porto Nacional (Semed) também estendeu para o Distrito de Luzimangues o II Simpósio da Educação. O evento, que ocorreu no principal distrito do município na manhã desta terça-feira, 02, foi realizado na Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes e contou com palestras, apresentação de projetos e capacitações de funcionários da pasta.

Na ocasião, foi apresentado o projeto “Porto Aprendendo Mais: Turismo empreendedor e pedagógico em escolas públicas municipais – uma atividade ao auxílio da educação”. O programa já ocorre na maioria das escolas municipais de Porto Nacional e objetiva alfabetizar e acompanhar o desenvolvimento educacional de crianças com idades entre um e 13 anos dentro do município.

O prefeito Ronivon Maciel esteve presente no evento e destacou a importância de ouvir os profissionais da educação municipal. “Estar vivenciando este Simpósio é dizer para nós mesmos o quanto nós queremos e lutamos pela nossa educação. Tivemos a grata oportunidade de estarmos aqui, fazendo esse evento para que possamos ter a oportunidade de ouvir as demandas e trazer ainda mais qualidade ao processo de ensino e aprendizagem. Com certeza, ao final desse Simpósio, iremos fortalecer ainda mais a nossa população luzimanguense”, afirmou.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Helane Dias, “as escolas municipais estão executando estratégias inovadoras no processo de ensino aprendizagem. Eventos como este favorecem os profissionais de educação, e são excelentes ferramentas para a transformações no ambiente escolar”, explicou.

Por: Mychelle Tauane

Edição: Juscelene Melo

Secretaria Municipal da Educação