Qualifica Jovem: Fundação da Juventude de Porto Nacional abre novas vagas para cursos profissionalizantes

Visando profissionalizar, preparar e inserir a juventude do município no mercado de trabalho, a Fundação Municipal da Juventude abriu novas vagas para diversos cursos profissionalizantes. A novidade é que o programa, que antes era executado apenas na sede do município e no Distrito de Luzimangues, agora será ofertado também nos Distritos de Nova Pinheirópolis e Escola Brasil. Cerca de sete cursos estão sendo disponibilizados para a população.

Para a sede, serão ofertados os cursos de operador de computador; de drinks, petiscos e sanduíches, além de montagem e fabricação de pizzas. Já para o Distrito de Escola Brasil será disponibilizado os cursos de Doces e Compotas e de classificador de Grãos (Arroz, Soja, Feijão e Milho). A juventude do Distrito de Nova Pinheirópolis terá a oportunidade de aprender a fazer tortas regionais e classificar Grãos (Arroz, Soja, Feijão e Milho).

Os interessados deverão ir até a Fundação Municipal da Juventude ou qualquer um dos Núcleos de Assistência Social – NAS, em cada Distrito, levando consigo as cópias de RG, CPF, comprovante de endereço, escolaridade e NIS (caso houver), ou ligar no número (63) 9 8456-0720. No ato da inscrição será sugerido a doação de um brinquedo, que será doado para ação social.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação