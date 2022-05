Prefeito Ronivon Maciel prestigia abertura oficial da 22ª edição da Agrotins

O prefeito Ronivon Maciel, juntamente com a equipe da Superintendência Municipal da Agricultura e Produção, participaram da abertura oficial da maior feira agrotecnológica do norte do país, a Agrotins, realizada nesta quarta-feira, 11, no parque agrotecnológico do Tocantins, em Palmas. A 22ª edição da feira traz o tema “integrar, intensificar e preservar”.

Durante o evento, ocorreu o lançamento do SUSAF-TO, o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte vem para permitir que os estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal comercializem em todo o território do Estado do Tocantins.

Na ocasião, o município de Porto Nacional recebeu o Certificado de Inclusão no sistema, a partir deste recebimento o município poderá realizar a comercialização intermunicipal de produtos de origem animal com o selo do Sim e vegetal com alvará e/ou autorização sanitária da vigilância.

Foto: Rubens Coelho/ Secom Porto Nacional

Em entrevista, o gestor municipal Ronivon Maciel, comemorou a adesão do município ao SUSAf-TO. “Essa conquista é fruto do trabalho árduo e sério que o município vem fazendo, buscando adequar a legislação bem como o serviço de inspeção, essa conquista beneficia e muito a população, especialmente a do meio rural. A partir de agora, abrem-se novos horizontes para as agroindústrias locais”, frisou.

A médica veterinária do Serviço de Inspeção de Porto Nacional, Candice Colombo, destacou: “O SUSAF é um divisor de águas para a inspeção municipal de Porto Nacional, fizemos muitas adequações e mudanças para conseguir aderir e ter equivalência a inspeção estadual, adquirimos um computador, aumentamos o quadro de pessoal, entre outras alterações, e daqui para frente vamos fazer com que todas as agroindústrias que tenham interesse em comercializar seus produtos em outros municípios se adequem também”, pontuou.

“O recebimento do Certificado de Inclusão ao SUSAF é uma conquista importante, pois irá motivar as agroindústrias a aumentarem a produção, além de impulsionar novas indústrias a aderirem ao serviço de inspeção”, explicou o secretário municipal de infraestrutura, agricultura e desenvolvimento urbano, Marcos Lemos.

O secretário agradeceu o suporte imprescindível recebido da gerente de fomento à agroindústria da Seagro e secretária executiva do SUSAF-TO, Verônica França.

Foto: Rubens Coelho/ Secom Porto Nacional

Presenças

Governador, Wanderlei Barbosa, secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café (Seagro); prefeito Ronivon Maciel; secretário municipal da Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Urbano, Marcos Lemos; chefe de gabinete, Marcos Geovane; presidente da Fundação Municipal da Juventude; superintendente da agricultura, Geovane dos Santos; diretor da agricultura, Alcides Serpa; médica veterinária do Serviço de Inspeção de Porto Nacional, Candice Colombo; coordenadora das feiras municipais, Daniele Santana; zootecnista Tiago Souza; diretor de máquinas agrícolas, José Júnior Batista dos Santos e a estudante de agronomia e estagiária da agricultura, Bruna Gonçalves, dentre outras autoridades federais, estaduais e municipais, prefeitos, presidentes de autarquias, representantes de instituições bancárias, empresários e produtores rurais.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação