Em três dias, Agrotins movimenta R$ 1,6 bilhão em negócios e recebe 100 mil visitantes

Em três dias, a 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022) movimentou R$ 1,6 bilhão em negociações e recebeu mais de 100 mil visitantes. O valor movimentado até o momento foi repassado na tarde desta quinta-feira, 12, durante a visita do governador, Wanderlei Barbosa, à estrutura da feira, onde visitou estandes de instituições e conversou com produtores. Também houve entrega de títulos definitivos de domínio de áreas rurais de Palmas e de Dianópolis.

O governador Wanderlei Barbosa destacou os números positivos apresentados nos primeiros dias da Agrotins. “A feira ainda não acabou e já vemos os bons números, já são R$1,6 bilhão em negociações. Esse volume nos deixa muito felizes e mostra a importância da Agrotins para o Estado”, afirmou.

“Sem dúvidas, quebrando todos os recordes da nossa feira, que já é a maior de todos os tempos. Estamos felizes pelo resultado”, comentou o secretário de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café. A expectativa é que até sábado, 14, último dia da feira, o volume de negócios chegue a R$ 2 bilhões em movimentação e 120 mil visitantes.

Diálogo

Ainda durante a visita à feira, o Governador reforçou a importância da Agrotins como um espaço de diálogo com os produtores. “Estamos ouvindo o produtor de soja e de milho e as demandas fiscais que querem discutir, a carga tributária, e também ver a estrutura. Os produtores querem ajudar o Estado, mas precisam ser atendidos em algumas demandas. O governo tem a disposição de fazer esse trabalho, de olhar e de humanizar o sistema tributário do Estado para contemplar todas as cadeias produtivas”, destacou Wanderlei Barbosa.

Títulos de terra

Ainda nesta quinta-feira, o Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) realizou a entrega de três títulos definitivos de domínio de áreas rurais de Palmas e de Dianópolis. Entre os beneficiados pela entrega, que contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa e também do presidente do Itertins, Robson Figueiredo, estava o Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência, situado em Palmas.

Também foi realizada a entrega de um título que contempla pelo menos nove interessados do município de Dianópolis. Além disso, foram tituladas propriedades rurais dos municípios de Porto Nacional, Natividade, Taguatinga, Darcinópolis, Conceição do Tocantins e Arraias.

“A entrega do Título Definitivo é essencial para o desenvolvimento do Tocantins, pois o que se observa é que o progresso passa pela boa evolução do meio rural. Esse trabalho que estamos realizando é a nossa contribuição enquanto órgão público e é essencial para fundamentar a base deste crescimento, garantindo ao proprietário rural o título de sua propriedade, dando a ele a segurança necessária para a busca de recursos para investir em sua terra e dando-lhe segurança jurídica”, declarou o presidente da Itertins.

A iniciativa visa promover o desenvolvimento fundiário no Tocantins, contribuindo não apenas com as grandes propriedades rurais, mas também dos pequenos produtores e associações tradicionais que favorecem e fomentam a cultura e bem estar de Norte a Sul.

Feira

A Agrotins 2022, que tem como tema central Integrar: Intensificar e Preservar, é realizada na estrutura montada no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional. A estrutura do evento conta com estandes, vitrines e pavilhões com palestras, minicursos, rodas de conversa e exposição de pesquisas, projetos e tecnologias e comercialização dos produtos, além de estacionamento amplo, banheiros, restaurante e lanchonetes.

A Agrotins é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

Edição: Luiz Melchiades