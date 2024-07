Prorrogadas inscrições para 18ª Festival Gastronômico de Taquaruçu

A edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 28, trouxe a prorrogação do período de inscrição para o 18ª Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). Com a ampliação do prazo, os profissionais e amantes da gastronomia palmense têm até a próxima quarta-feira, 3, para finalizar o processo de inscrição que pode ser feito no Centro de Atendimento ao Turista de Taquaruçu (Catur), localizado na Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca, em Taquaruçu, e no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues de Palmas, na Avenida NS-10, no fundo do Parque Cesamar. Os atendimentos acontecem das 13 às 18 horas.

O concurso tradicional que promete movimentar a serra de Taquaruçu, entre os dias 4 e 8 de setembro, disponibiliza nesta edição um total de 50 vagas, sendo 40 para a Circuito Gastronômico – comidinhas salgadas, pratos salgados, pratos doces, trailer/food truck, saúde e bem-estar, e as outras dez, para a Rota Gastronômica – prato salgado, prato doce, saúde e bem-estar ou comidinha salgada. Os empreendedores que atuam em bares, restaurantes e lanchonetes, com estrutura física no distrito de Taquaruçu e Taquaruçu Grande podem participar da Rota.

A categoria saúde e bem-estar que foi incluída na última edição volta também neste ano como uma opção de pratos produzidos com ingredientes diet, light, vegetariano e sem lactose. Todos os pratos devem conter em sua composição, de forma obrigatória, pelo menos um ingrediente regional presente na preparação e não somente no molho.

Os ganhadores da competição serão premiados com R$ 12 mil para os primeiros lugares, R$ 8 mil para os segundos lugares e R$ 5 mil para os terceiros lugares. O valor em premiação distribuídos nas categorias chega a R$ 150 mil, superando o valor pago na edição passada, de R$ 114 mil.