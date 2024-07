Semus encerra campanha de vacinação contra a pólio neste sábado, 29

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas encerra neste sábado, 29, a campanha de vacinação contra a poliomielite, com três pontos de atendimento: Recanto das Araras I, na Igreja Madureira, na avenida principal; no Jardim Vitória I, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei); e na Unidade de Saúde da Família (USF) da Arno 33, todos das 8 às 14 horas. Mas, além do imunizante contra a pólio, todas as vacinas do calendário nacional estarão disponíveis, para crianças, adolescentes e adultos/idosos.

A Semus também ofertará, nos três locais, a suplementação de vitamina A para crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. No Jardim Vitória I, além da vacinação e suplementação de vitamina A, será feita a pesagem referente ao Programa Bolsa Família, aos moradores da região que são atendidos na USF Bela Vista. Em qualquer dos pontos de atendimento, é importante levar o cartão de vacinação e documento de identificação. As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou um responsável.

A Semus esclarece que após o dia 29, a vacina contra a poliomielite voltará a ser ofertada como rotina e conforme o esquema vacinal para crianças de 2, 4, 6, 15 meses e de 4 anos de idade, em todas as USFs, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Vacinas disponíveis nos três locais