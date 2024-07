Entrega de documentos marca 5ª Fase do Concurso da Guarda Metropolitana de Palmas

Nesta sexta-feira, 28, os candidatos ao cargo de guarda metropolitano de Palmas avançaram na 5ª fase do concurso, focada na comprovação de idoneidade moral. Essa etapa crucial exige que os candidatos entreguem diversos documentos e certidões que atestem sua aptidão moral para assumir o cargo público. Ao todo 273 candidatos entregaram a documentação nos dias e horários estabelecidos no edital.

Segundo o inspetor chefe, Enes Rodrigues Moura, presidente da Comissão da 5ª Etapa – Comprovação da Idoneidade Moral, esta fase é fundamental para garantir que apenas candidatos com conduta irrepreensível sejam selecionados. “Esta etapa nos possibilita conhecer a vida pregressa do candidato o que abrange aspectos do social, trabalho, familiar e escolar. Como a Guarda Metropolitana integra os órgãos de segurança pública, não é interessante candidatos que possuam situações que os desabonem a ingressar em nossa instituição. Tudo transcorreu de forma tranquila e organizada, inclusive, parabenizo toda a comissão desta etapa pelo empenho e dedicação que tem atuado e claro também a todos os candidatos(as) pela determinação apresentada” explicou o inspetor.

A Comissão da 5ª Etapa reforça que o resultado será disponibilizado após realizados todos os procedimentos inerentes a comprovação da idoneidade moral, ficando assim todos atentos ao que consta nos editais, em especial ao estabelecido no item 26.4.1. do Edital de Abertura de Inscrições N.° 01, de 06 de dezembro de 2022. Para mais informações acesse o endereço eletrônico da Fundação Vunesp em www.vunesp.com.br.

A etapa de Comprovação de Idoneidade Moral é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), realizada através da Superintendência da Guarda Metropolitana de Palmas, por meio da Comissão da 5ª etapa do Concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, sendo realizada nos dias 27 e 28 de junho no Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM).