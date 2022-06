‘Projeto Interação’ promove roda de conversa com o rapper Tom Calvário

A Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP) realizou mais uma edição do ‘Projeto Interação’ no Residencial Santo Amaro, região norte da Capital, com roda de conversa mediada pelo rapper Tom Calvário e o presidente da FJP, Nélio Lopes, sobre políticas de prevenção às drogas. A roda de conversa aconteceu na noite de quarta-feira, 15, durante o evento de pré-lançamento da ‘Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Uso de Drogas’ que será realizada de 20 a 26 de junho.

Nélio Lopes ressaltou que o ‘Projeto Interação’ tem o objetivo de promover a inclusão social dos jovens através das mais variadas formas de artes, com a realização de espetáculos e oficinas nos setores descentralizados de Palmas. “Vamos ao encontro da juventude no local onde eles residem, a fim de fomentar a aproximação da gestão com os jovens de diferentes bairros da nossa capital, visando contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas de juventude”, disse, lembrando que esta é a primeira edição de um projeto que percorrerá toda a cidade. “Esse é o começo de um projeto que através da arte vai falar com a juventude sobre direitos, deveres, cultura e oportunidades”, completa.

O rapper Tom Calvário contou sobre como a música contribuiu para se recuperar do vício nas drogas. Segundo ele, o interesse pela arte evoluiu para além do hobby, virando profissão. “Passei por muitos problemas, a música me fez ser uma pessoa melhor e por isso quero levar essa mensagem para os jovens não passarem pelo que passei”, disse.

Semana antidrogas

A ‘Semana Municipal de Conscientização e Prevenção ao Uso de Drogas’ terá diversas atividades em todas as regiões da cidade. O período foi escolhido por fazer alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas e Entorpecentes, celebrado em 26 de junho. A FJP organizou uma agenda com blitz educativa, palestras e roda de conversa com jovens das regiões central, norte e sul e nos distritos de Taquaruçu e Buritirana.

Programação

Dia 20 – Blitz educativa

Dia 21 – Palestra no CRAS da 407 Norte às 9 horas

Dia 21 – Palestra no Morada do Sol II, às 15 horas no CRAS

Dia 23 – Palestra em Buritirana, às 8 horas, na Escola Municipal de Tempo Integral Luiz Nunes de Oliveira

Dia 24 – Roda de conversa na Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Cepema), às 8 horas

Dia 26- Roda de conversa em Taquaruçu às 17 horas, na Praça Vereador Joaquim Maracaípe