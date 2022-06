Primeira etapa de aplicação do carro ‘fumacê’ ocorre em 31 quadras de Palmas

A Secretaria Municipal Saúde (Semus) segue nesta sexta-feira, 17, com as as atividade de controle químico através da aplicação de inseticida de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, conhecido popularmente como ‘fumacê’. O ‘fumacê’ percorrerá 31 quadras até o dia 24 de junho, e funcionará também nos finais de semana. A borrifação do inseticida será aplicada em três ciclos, o primeiro ciclo completo pode ser conferido no final da matéria.

De acordo com a coordenadora técnica do controle vetorial da Semus, Lara Betânia Melo, os moradores serão avisados previamente sobre a ação por meio de carros de som, pelas redes de comunicação da Semus e pelo site da prefeitura. Lara ressalta que os moradores devem ter alguns cuidados quando o fumacê passar por sua quadra, como deixar portas e janelas abertas, para que o produto entre com maior facilidade nas residências. Outra recomendação durante a passagem do ‘carro do fumacê’ é que proteja os alimentos expostos, principalmente de animais domésticos.

A coordenadora orienta que a população abra portas e janelas no período das 5 às 8 horas e 17 às 20 horas para garantir a maior eficácia do inseticida, que combaterá a forma alada do mosquito Aedes aegypti.

O Inseticida

A pulverização em UBV ou nebulização espacial é a aplicação de agrotóxico em dosagens baixas, através de equipamentos que quebram as partículas da calda inseticida em minúsculas gotículas, que em suspensão poderão atingir letalmente o inseto vetor. Tem efeito efêmero (somente enquanto em suspensão), é inespecífica (atua sobre qualquer outro organismo) e age apenas em mosquitos adultos. É medida de baixa eficiência e, se não precedida da eliminação de criadouros na área definida para o bloqueio de transmissão, não alcançará o fim proposto.

O inseticida não mata as larvas do mosquito, que estão em caixas d’água, potes, baldes, pneus, lajes, dentre outros. Por isso, a eliminação dos criadouros deve acontecer antes da passagem do fumacê. A população tem papel importante na eliminação de criadouros, que deve ser realizada pelo menos uma vez por semana nas residências. Assim, o ciclo de vida do mosquito será interrompido.

Primeiro ciclo do ‘fumacê’

Sexta-feira, 17/06 Arso 33 (307 Sul) Arso 41 (403 Sul) Arso 53 (507 Sul) Arse 101 (1.004 Sul) Arso 112 (1.005 Sul) Arse 102 (1.006 Sul) Arso 111 (1.103 Sul) Arse 111 (1.104 Sul) Arse 112 (1.106 Sul) ASR-SE 115 (1.112 Sul)



Sábado, 18/06 ACNE I e II (104 Norte) Arne 12 (106 Norte) Arne 13 (108 Norte) Arne 14 (110 Norte) ASR-NE 25 (212 Norte) Arne 51 (404 Norte) Arse 81 (804 Sul) Arse 82 (806 Sul) Arse 91 (904 Sul) Arse 92 (906 Sul) ASR-SE 105 (1.012 Sul)

Domingo, 19/06 Arso 33 (307 Sul) Arso 41 (403 Sul) Arso 53 (507 Sul) Arse 101 (1.004 Sul) Arso 102 (1.005 Sul) Arse 102 (1.006 Sul) ACSO 101 (1.103 Sul) Arse 111 (1.104 Sul) Arse 112 (1.106 Sul) ASR-SE 115 (1.112 Sul)

Segunda-feira, 21/06 Acne I e II (104 Norte) Arne 12 (106 Norte) Arne 13 (108 Norte) Arne 14 (110 Norte) ASR-NE 25 (212 Norte) Arne 51 (404 Norte) Arse 81 (804 Sul) Arse 82 (806 Sul) Arse 91 (904 Sul) Arse 92 (906 Sul) ASR-SE 115 (1.012 Sul)

Terça-feira, 22/06 Arse 71 (704 Sul) Arse 72 (706 Sul) ASR-SE 75 (712 Sul) Arso 121 (1.203 Sul) Arse 121 (1.204 Sul) Arse 122 (1.206 Sul) Arso 131 (1.303 Sul) Arse 131 (1.304 Sul) Arso 132 (1.305 Sul) Arse 132 (1.306 Sul)