Fundação Cultural de Palmas lança edital para contratação de técnicos e instrutores

Estão abertas inscrições para a seleção e contratação de microempreendedor individual ou pessoa física para a prestação de serviços de instrutores e equipe técnica especializados para atuarem como prestadores de serviços nos equipamentos culturais da Fundação Cultural de Palmas (FCP). O edital com a regulamentação do processo seletivo está publicado no Diário Oficial nº 3.001 desta quarta-feira, 15 .

As inscrições podem ser realizadas no período de 15 de junho até 08 de julho de 2022, das 13h às 18h, na sede da FCP, localizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Serão contratados 23 profissionais, pessoa física ou microempreendedor individual. O período contratual será de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período, de acordo com a necessidade técnica da Fundação Cultural de Palmas e disponibilidade orçamentária.

Acesse aqui o edital completo.

Etapas

1ª Etapa: Inscrição, de caráter eliminatório, sujeita à confirmação, por exigir formação ou experiência comprovada na área de atuação;

2ª Etapa: Entrevista e exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de Prova Prática por uma banca examinadora, de caráter eliminatório e classificatório.

Atividades

Os instrutores e técnicos selecionados atuarão no Programa de Formação Artística da Fundação Cultural de Palmas, na manutenção e operação dos equipamentos culturais da FCP, participando ainda dos eventos neles ocorridos, tais como mostras, feiras, espetáculos e outras produções culturais.

Vagas

Os prestadores de serviço e empresas interessadas deverão ser/ter profissionais que contemplem as atividades, nas seguintes vagas, quantitativos, áreas, carga horárias e remuneração mensal, que serão distribuídas conforme a tabela abaixo:

ITEM CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL REMUNERAÇÃO MENSAL 1 Instrutor de Arte e Cultura: Dança 2 + CR 40 horas R$ 2.500,00 2 Instrutor de Arte e Cultura: Violão 2 + CR 40 horas R$ 2.500,00 3 Instrutor de Arte e Cultura: Artes Plásticas 2 + CR 40 horas R$ 2.500,00 4 Instrutor de Arte e Cultura: Teatro 2 + CR 40 horas R$ 2.500,00 5 Instrutor de Arte e Cultura: Escultura 1 + CR 40 horas R$ 2.500,00 6 Instrutor de Arte e Cultura: Canto Popular 1 + CR 40 horas R$ 2.500,00 7 Instrutor de Arte e Cultura: Teclado 2 + CR 40 horas R$ 2.500,00 8 Instrutor de arte e Cultura: Piano 1 + CR 40 horas R$ 2.500,00 9 Instrutor Grupos de Dança 1 + CR 40 horas R$ 3.500,00 10 Técnico em Fotografia 1 + CR 40 horas R$ 2.500,00 11 Técnico em Áudio 3 + CR 40 horas R$ 3.500,00 12 Técnico em Audiovisual 2 + CR 40 horas R$ 2.500,00 13 Curador de Artes 1 + CR 40 horas R$ 3.500,00 14 Designer gráfico 1 + CR 40 horas R$ 3.500,00 15 Regente do Coral Municipal de Palmas 1 + CR 40 horas R$ 4.500,00