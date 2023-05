Projeto Germinar representa Secretaria da Educação de Palmas na Agrotins 2023

A Secretaria Municipal da Educação de Palmas (Semed) estará representada no maior evento agropecuário do norte do país, a Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023), por meio do Projeto Germinar. Voltado ao desenvolvimento da sensibilidade ambiental em crianças e adolescentes da rede municipal de ensino da Capital, através de práticas agrícolas, o projeto ocupará um estande de 25 metros quadrados na Fazendinha do Calor Humano, espaço tradicionalmente ocupado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (Seder).

A equipe do Projeto Germinar na Agrotins 2023 receberá, entre os dias 16 e 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, localizado na Rodovia TO-050, as oito caravanas de alunos e profissionais das unidades de ensino selecionadas para a visitação à feira: as cinco escolas do campo (Fidêncio Bogo, Aprígio Tomáz, Sueli Reche, Luis Nunes e Marcos Freire) e três unidades escolares do setor urbano (Almirante Tamandaré, Eurídice Ferreira e Henrique Talone).

Os 12 profissionais que compõem a equipe do projeto estão nos ultimos preparativos para que o espaço Germinar possa que receber os visitantes da feira. Durante a programação, o público que visitar a Feira terá a oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, como hortas verticais feitas com materiais recicláveis, produção de alimentos orgânicos cultivados nas unidades educacionais de Palmas, a inovação do lápis semente, entre outras ações. Também haverá sorteio de brindes.

Texto: Redação Semed

Edição: Secom Palmas