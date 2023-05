Alunos com necessidades educacionais específicas se divertem em homenagem ao Dia das Mães

Com o apoio dos educadores da Escola Municipal Henrique Talone Pinheiro, situada na Arse 24 (210 Sul), em Palmas, alunos com necessidades educacionais específicas prepararam uma grande surpresa para homenagear as mães pelo seu dia, celebrado este ano, no próximo domingo, 14. Reunidos e contagiados pelo momento, os alunos cantaram canções que falam de amor e cuidado, fizeram coreografias, produziram pinturas e juntos se divertiram e deram muitas gargalhadas pela atividade que desenvolveram em grupo.

Para a diretora do Henrique Talone Pinheiro, professora Luciana Malagó, a ideia veio dos professores e toda a unidade escolar se envolveu na produção. Segundo ela, devido à escola ter um número grande de alunos com necessidades específicas, o olhar dos profissionais que atuam na unidade educacional é mais direcionado à educação especial. “Somos referência no atendimento da educação especial e essa referência faz com que a gente tenha uma sensibilidade maior para este público. Portanto, para comemorar o Dia das Mães, a ideia foi produzir algo que mostrasse o cuidado e a dedicação que os profissionais da escola têm com seus filhos”, contou Luciana, acrescentando que foi mais uma atividade que encheu o coração de todos de alegria e satisfação.

A professora da Sala de Recursos da unidade, Kátia Silva Vaes Adurê, lembra sobre a importância de a escola proporcionar atividades e interações que despertem o interesse das crianças pela escola e o convívio social. “A inclusão escolar é uma necessidade legal, por isso precisamos fazer valer essa prática com atitudes viáveis e que principalmente ganhe o interesse dos nossos alunos”, observa ela, agradecendo o apoio de todos os colegas que participaram da ação.

A apresentação das crianças foi gravada em vídeo, que será compartilhado com as famílias durante a homenagem que a escola preparou para o Dia das Mães.