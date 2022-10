Projeto está com vagas abertas para cursos gratuitos nos Cras de Palmas

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos ofertados pelo projeto ‘Força Mulher’, desenvolvido pelo Sebrae Tocantins, em pareceria com a Prefeitura de Palmas e Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). As mulheres interessadas devem procurar o Cras mais perto de sua residência, de 17 de outubro a 10 de novembro, e se informarem sobre as capacitações ofertadas na unidade.

Serão ofertados cursos na área de panificação, construção civil, beleza e costura. Na Capital, as aulas acontecerão nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e devem mobilizar mais de 500 mulheres.

Todas as participantes irão receber um kit para iniciar sua produção na formatura da capacitação. “Cada Cras vai decidir os cursos que deseja ofertar, de acordo com a demanda local, e alguns vão iniciar pela área da beleza, outros da panificação e assim irão atender sua comunidade”, explica Erislene Aguiar, diretora de Atenção Social Básica.

Para participar, a mulher deverá passar por uma análise que será feita pelos técnicos sociais do Cras. É importante ser moradora de Palmas, saber ler e escrever, ter mais de 16 anos e estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal.

Confira a cartela de cursos ofertados pelo Programa Força Mulher

Inove na Beleza – Unhas em Gel

Inove na Beleza -Cuidados com a pele

Inove na Beleza – Cabelos

Lucre com sabor – Drinks, petiscos e sanduiches

Lucre com sabor – Pães, pizzas e cupcakes

Mulher em ação – Pintora de obras

Mulher em ação – Instaladora de ar condicionado

Mulher em ação – Pedreira de acabamento

Mulher em ação – Instaladora hidraúlica

Mulher em ação – Instaladora elétrica

Mulher em ação – Instaladora de porcelanato;

Mulher é arte – Customizar para lucrar (patchwork)

Mulher é arte – Noções básicas de corte e costura